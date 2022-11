Baldur’s Gate 3, ci sono importanti novità sulla data di uscita

Baldur’s Gate 3 è un progetto su cui Larian sta investendo tantissimo, tanto che ora ci sono novità circa la data di uscita del gioco vero e proprio.

Già il risultato ottenuto con Divinity Original Sin 2, che trovate su Amazon al prezzo più basso, lo studio è stato chiamato a portare avanti il franchise di giochi di ruolo fantasy.

Del resto, il supporto non è mai mancato: l’aggiornamento rilasciato lo scorso mese di luglio ha introdotto una nuova classe, quella del bardo, oltre a molto altro.

Ora, come riportato anche da Gaming Bolt, Baldur’s Gate 3 vedrà la luce nel 2023, con maggiori dettagli in arrivo a dicembre.

Larian Studios ha aggiornato regolarmente Baldur’s Gate 3 da quando è stato lanciato nell’ottobre 2020 per l’accesso anticipato.

Il team ha previsto un’uscita nel 2023 per il gioco completo e, in un nuovo post della Steam Community, ha confermato che il rilascio completo è ancora in linea con le previsioni. Ulteriori dettagli arriveranno a dicembre con un nuovo Panel From Hell.

Lo sviluppatore ha anche confermato che gli Atti 2 e 3 della storia sono stati attivamente testati per garantire che siano all’altezza dello stesso livello di pulizia del precedente.

È stato inoltre assicurato che c’è molto di più in lavorazione (o già completato) rispetto a quello che potremo trovare in un qualsiasi gioco in Early Access.

L’obiettivo è che anche coloro che hanno accumulato centinaia di ore di gioco nell’Atto 1 abbiano «un’esperienza completamente nuova» al momento del lancio.

Nel frattempo, la patch 9 è in arrivo e sarà disponibile prima della fine dell’anno. Larian sta prestando molta attenzione a tutti i vostri feedback, segnalazioni di bug, commenti, fan art e altro.

Il team ha inoltre ringraziato i fan per la pazienza dimostrata in vista della prossima patch, affermando: «Ci vuole tempo per raccontare una grande storia, implementare i feedback e iterare un gioco così vasto».

Baldur’s Gate 3 è disponibile in accesso anticipato su PC e potete trovare sulle nostre pagine le analisi del gioco firmate dai veterani Daniele Spelta e Valentino Cinefra.