Baldur’s Gate 3, arrivano novità sulla data di uscita… ma non vi piaceranno

Baldur’s Gate 3 è un progetto a dir poco maestoso, su cui Larian sta investendo anima e corpo con la volontà di creare un’avventura indimenticabile.

Dopo il gran lavoro fatto su Divinity Original Sin 2, che trovate su Amazon al miglior prezzo, lo studio è stato scelto per raccogliere l’eredità di questo importante franchise.

Una serie talmente amata che i giocatori cercano di rievocarla anche in altri videogiochi, anche a costo di creare delle mod complicatissime.

E che potete riscoprire anche con le riedizioni degli originali Baldur’s Gate. Ma se vi aspettate di recuperarli ad un prezzo buono, potreste rimanere delusi.

Così come potreste rimanere delusi dalle ultime novità che sono emerse da Baldur’s Gate 3, relativamente alla data di uscita.

Il gioco di ruolo ispirato al mondo di Dungeons & Dragons è stato lanciato in modalità accesso anticipato su Steam il 6 ottobre 2020.

Da allora, sebbene sia stato aggiornato molte volte, non si è mai parlato di una data di uscita della versione definitiva del gioco.

Cosa che è successa, invece, durante il D&D Direct andato in onda oggi pomeriggio. Un evento che, come potrete intuire dal nome, è stato interamente incentrato sui prodotti relativi al gioco di ruolo. Manuali, giochi di ogni tipo e, ovviamente, videogiochi.

Anche Larian ha avuto un piccolo spazio per dare aggiornamenti riguardo Baldur’s Gate 3. Nel quale, dopo aver fatto un excursus sul lavoro svolto negli ultimi anni, ha anche fornito una finestra di uscita per il gioco in maniera sibillina.

Baldur’s Gate 3 salterà anche il 2022, e Larian ha comunicato un generico “2023” come anno di uscita per il gioco di ruolo.

Ci toccherà aspettare quindi un altro anno, almeno, per poter finalmente mettere le mani sulla versione completa dell’avventura. Nel frattempo potete godervi i tanti aggiornamenti, tra cui le nuove classi ed aree di gioco.

Con l’unica consolazione che, quando uscirà, sarà almeno tradotto completamente in italiano.

