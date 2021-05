Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft svela i piani per il futuro

Ubisoft ha confermato che Assassin’s Creed Valhalla ha rappresentato un incredibile successo per la compagnia e per il franchise, dato che è stato ritenuto il più grande lancio della serie di sempre.

Come sottolineato da Video Games Chronicle, i profitti annuali sono infatti aumentati di un impressionante 50% grazie a Valhalla: si tratta di un nuovo record per la compagnia, che batte quello realizzato nel 2012-13.

La narrazione sta venendo approfondita anche grazie a mezzi esterni ai videogiochi, come per esempio il fumetto Il Canto della Gloria, che ha svelato anche la storia dietro la Lama Celata di Eivor.

Domani uscirà inoltre la prima espansione del titolo, L’Ira dei Druidi: Ubisoft ha svelato uno dei nuovi nemici che incontreremo e The Witcher ha «svelato» come batterlo, scherzando sulla somiglianza con un mostro della serie.

Assassin's Creed Valhalla sarà il gioco supportato più a lungo della serie.

Tecnicamente parlando, Assassin’s Creed 3 continua ad essere il titolo che ha venduto più copie in assoluto durante la finestra di lancio, ma per Ubisoft in termini di valore «il lancio più grande per la serie è, chiaramente, Assassin’s Creed Valhalla».

Con l’occasione la compagnia ha confermato di voler puntare ancora a lungo su questo titolo: il chief financial officer, Frederick Dugnet, ha infatti svelato che Valhalla avrà «la strategia post-lancio più grande, più lunga e più forte della storia della serie».

Sebbene non siano entrati specificatamente nei dettagli, i fan di questa grande avventura open world vichinga potranno dunque aspettarsi grandi cose dal titolo, che non sarà abbandonato per molto tempo.

L’Ira dei Druidi non sarà dunque l’unico piano per espandere massicciamente il gioco, come prevedibile, ma i giocatori potranno attendere altre grandi avventure intraprese da Eivor.

Restiamo dunque in attesa di date ufficiali da parte di Ubisoft per i prossimi futuri DLC di Assassin’s Creed Valhalla, di cui a questo punto non ci rimane che aspettare il reveal.

D’altronde, un leak aveva già svelato cosa potremo aspettarci dalla seconda grande espansione, che dovrebbe essere ambientata a Parigi.

Non solo, ma sappiamo già che è previsto anche che Eivor sbarcherà in un caldo regno appartenente alla mitologia norrena.

Gli ultimi Assassin’s Creed hanno cambiato profondamente la formula di gioco che stava alla base della serie, e stando alle parole di Ubisoft il franchise continuerà sulla direzione RPG.