Assassin’s Creed Valhalla, in arrivo un nuovo (e caldo) regno norreno?

Secondo quanto riportato da un dataminer, una nuova ambientazione (più precisamente un vero e proprio regno) di Assassin’s Creed Valhalla sarebbe stata scoperta “rovistando” attentamente all’interno dei file di gioco.

Gli aggiornamenti dell’ultimo capitolo della saga di Ubisoft sono stati al di sotto delle aspettative non solo secondo il parere di una parte dell’utenza, ma anche per lo stesso publisher francese, impegnatosi fin dal lancio a migliorare l’esperienza tramite la correzione di bug e l’aggiunta di nuovi contenuti.

Malgrado queste perplessità espresse dal pubblico e condivise dagli addetti ai lavori, la patch 1.2.1 è stata pubblicata di recente e ha visto l’introduzione di tre nuovi talenti, insieme alla risoluzione di alcuni errori che non permettevano di proseguire nella storia.

J0nathan, il dataminer autore della scoperta, ha condiviso il contenuto del ritrovamento in un post sul suo profilo Twitter.

Nei file che ha scovato verrebbero menzionati un DLC e un’ambientazione collegata al regno del fuoco della mitologia norrena, il Muspelheim (via GamesRadar+).

Voici la "bombe" 💣 Le royaume de Muspelheim est bien présent dans les fichiers de #ACValhalla avec la mention "DLC" ! Alors attention : soit il est prévu dans l'un des deux DLC, soit il s'agit de "Meteor", soit il s'agit de restes du développement (qui est maintenant abandonné) pic.twitter.com/OvcdfxkEVc — j0nathan⚡ (@xj0nathan) April 28, 2021

Come si può notare nella stringa evidenziata, le parole “DLC”, “World” e “Muspelheim” appaiono insieme, lasciando intendere che il setting di una futura espansione per le avventure di Eivor potrebbe essere proprio l’ardente regno norreno.

Letteralmente “Terra delle Fiamme”, il Muspellheimr, stando alla mitologia nordica, è costituito da puro fuoco e si oppone al Niflheimr, il regno di ghiaccio situato nelle terre del nord.

Simile (per composizione) all’inferno cristiano, al suo interno si trova la nave Naglfar, sulla quale viaggiano i nemici degli dèi nel corso del Ragnarok, la battaglia finale tra luce e ombra, causa della distruzione e rigenerazione del mondo.

Ma non si tratta della prima apparizione di una dimensione “mistica” in Assassin’s Creed Valhalla: proseguendo nella storia sarà possibile esplorare Jotunheim, il mondo dei giganti di ghiaccio.

Se confermata, si tratterebbe di una gradevole aggiunta, in grado di variare l’esperienza di gioco e conferire un maggiore aspetto “fantasy” al setting narrativo, di cui un gran numero di fan non potranno che essere contenti.

In attesa dell’arrivo di questa (ipotetica) nuova ambientazione che ci scorterebbe all’interno delle ardenti lande infuocate, vi ricordiamo che il prossimo DLC, L’Ira dei Druidi, è stato posticipato dal 19 aprile al 13 maggio.

Ma non è solo l’attesa di nuovi contenuti a tenere impegnati i fan: c’è chi, nel corso delle sue gelide scorribande vichinghe, ha scoperto un modo interessante (e decisamente utile) per sopravvivere alle esalazioni di gas tossico liberandosene una volta per tutte.

L’interesse della community per la saga di Ubisoft è testimoniato da una molteplicità di scoperte che si susseguono costantemente: solo pochi giorni fa, sull’account Twitter PlayStation Game Size era stata anticipata la diminuzione del peso del gioco inerente al nuovo aggiornamento.