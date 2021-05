Assassin’s Creed Valhalla mostra nuovo nemico (e The Witcher risponde)

La prima espansione di Assassin’s Creed Valhalla introdurrà, tra le varie feature, anche un nuovo nemico, ma non è passata assolutamente inosservata la somiglianza ad uno dei mostri presenti su un altro popolare open world.

L’account Twitter di Valhalla ha infatti svelato che uno degli avversari che affronteremo all’interno dell’espansione L’Ira dei Druidi sarà The Cursed, ma chiunque abbia giocato alla serie The Witcher non potrà fare a meno di notare che, a livello estetico, somiglia in maniera impressionante ai Leshen della serie di CD Projekt.

Vi ricordiamo che L’Ira dei Druidi uscirà ufficialmente tra pochi giorni, più precisamente il 13 maggio, dopo che il lancio è stato precedentemente rinviato di un mese.

Ubisoft sta lavorando costantemente per espandere la narrazione del gioco anche tramite mezzi esterni al videogioco stesso: per esempio, il fumetto ha svelato la storia dietro la Lama Celata di Eivor.

Come riportato da Game Rant, il nuovo nemico di Assassin’s Creed Valhalla non è un vero mostro, a differenza dei Leshen apparsi su The Witcher, ma si tratta più semplicemente di un umano.

Pur tenendo conto di questo, è impossibile non notare l’incredibile somiglianza con le creature vendicative affrontate da Geralt di Rivia.

Per questo motivo, l’account Twitter di The Witcher ha voluto scherzare su questa particolare coincidenza, «svelando» come battere The Cursed, ammesso che ad affrontarlo sia un vero Witcher si intende.

A couple of tips from Geralt: – It's immune to Axii.

– Susceptible to dimeritium bomb relict oil and Igni. You're welcome! ⚔️ — The Witcher (@witchergame) May 10, 2021

«Un paio di suggerimenti da Geralt: è immune ad Axii ed è suscettibile a Bombe al Dimeritium ed Igni».

Si tratta, ovviamente, dei punti deboli del Leshen di The Witcher 3, che nell’avventura di CD Projekt è particolare debole al segno Igni ed a tutto ciò che è legato al fuoco.

Non sappiamo se sarà davvero questo il caso di The Cursed, ma quando arriverà il momento potrebbe valere la pena di tentare di seguire, in parte, questi suggerimenti anche sull’espansione.

Anche se ormai manca poco all’arrivo del primo DLC di Assassin’s Creed Valhalla, i dataminer hanno già scoperto quale sarà una delle location dei prossimi contenuti aggiuntivi: si tratta di un caldo regno norreno.

L’ultima patch rilasciata per Valhalla è la versione 1.2.1, uscita solo qualche settimana fa, che include tre nuovi talenti da provare.

Ubisoft ha promesso che farà meno aggiornamenti rispetto al passato, ma curati decisamente meglio: hanno infatti ammesso che la loro qualità non è stata spesso all’altezza.