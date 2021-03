Assassin’s Creed Valhalla, un leak svela armi, obiettivi e… Parigi

Nota: l’articolo può contenere degli spoiler relativi alla trama delle prossime due espansioni di Assassin’s Creed Valhalla. Proseguite a vostra discrezione.

Poche ore fa vi abbiamo rivelato che i giocatori del titolo Ubisoft potrebbero essere in procinto di ricevere un nuovo costume, ossia quello di Basim. A quanto pare, però, le sorprese non finiscono qui.

Il 29 aprile, i giocatori potranno immergersi nel DLC L’Ira dei Druidi, un contenuto che permetterà ai giocatori di recarsi in Irlanda per cercare il favore dei re gaelici. Sembra che i trofei e gli obiettivi legati ai due grandi DLC in arrivo siano già presenti nel codice di gioco (via Game Rant).

⚠️ SPOILERS ⚠️ En fouillant dans les fichiers de #ACValhalla j'ai trouvé les succès/trophées des deux DLC ! D'autres infos sont à venir 👀 pic.twitter.com/KKOh6UWtYz — j0nathan⚡ (@xj0nathan) March 24, 2021

Il trofeo “Puca“ si potrà ottenere portando a termine una missione intitolata “Into the Fog“, mentre gli obiettivi “Ireland Saga” e “France Saga” si otterranno completando i DLC. Sembra che vi siano ben 5 obiettivi a espansione. L’Ira dei Druidi includerà in particolar modo un obiettivo chiamato “Harvest Time“, sbloccabile abbattendo ben 100 nemici con una falce, di fatto un’arma non ancora disponibile nel gioco.

In Siege of Paris, ossia Assedio di Parigi – nome della seconda espansione in arrivo, successiva a quella dei Druidi – si parla dell’obiettivo noto con il nome di “Horseman of the Apocalypse“, il quale permetterà a Eivor di mettere mano a un’abilità inedita nota con il nome di “Plague of Rats”, il cui utilizzo è al momento ignoto.

Vi terremo aggiornati non appena Ubisoft deciderà di alzare il sipario sul secondo DLC parigino, previsto nel corso della prossima estate in data da destinarsi.

Assassin’s Creed Valhalla è in ogni caso disponibile dal 10 novembre dello scorso anno anche su console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su piattaforma PC e piattaforme old-gen.