Assassin’s Creed Valhalla svela l’aggiornamento 1.3.2: ecco cosa cambia

Con un post pubblicato sul sito ufficiale di Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft ha annunciato l’imminente arrivo dell’aggiornamento 1.3.2 per l’amato capitolo open world della saga.

L’aggiornamento di Assassin’s Creed Valhalla non è ancora disponibile per il download, ma sarà scaricabile su tutte le piattaforme già a partire da oggi, introducendo una grande lista di cambiamenti e di bug fix.

L’ultima patch di Valhalla era già stata anticipata pochi giorni fa da Ubisoft, ma solo oggi sono state tutte le novità che saranno introdotte nel titolo.

Questo update serve a preparare il terreno per un’attesa modalità gratuita di Valhalla, che sarà disponibile nelle prossime settimane.

L’aggiornamento 1.3.2 di Assassin’s Creed Valhalla introdurrà infatti l’assistenza per Discovery Tour Viking Age, la nuova modalità che permetterà di scoprire più da vicino la storia e gli usi dei popoli vichinghi.

Di seguito troverete invece il changelog completo pubblicato da Ubisoft per il prossimo aggiornamento di Valhalla, con tutti i cambiamenti che saranno introdotti per tutte le piattaforme di gioco:

Assassin’s Creed Valhalla – Novità dell’aggiornamento 1.3.2

Google Stadia – Modalità Grafica

Aggiunta l’opzione per Google Stadia che permette ai giocatori di scegliere tra Frequenza fotogrammi elevata e Qualità.

Consente di scegliere tra varie modalità grafiche per migliorare Prestazioni (priorità ai 60 FPS) o Qualità dell’immagine (priorità alla risoluzione e alla fedeltà grafica).

Varie:

I nodi dei talenti post lancio ora hanno l’effetto previsto sugli attributi di Eivor.

Le opportunità dei territori ora non appaiono più se si usa Synin con Difficoltà esplorazione impostata su Pioniere.

Le impostazioni della difficoltà appaiono ora per prime nella sezione Gioco.

Aggiornate le descrizioni della Difficoltà esplorazione.

Corretti ordine e nomi dei parametri della mira assistita in base alle impostazioni della difficoltà.

È ora possibile chiudere o espandere le sottocategorie attive premendo un tasto.

Aggiunto scorrimento dei filtri per le voci basate sulle espansioni.

Aggiunto un effetto visivo e lo scorrimento dei filtri per le voci basate sulle espansioni.

Miglioramenti del gioco

Missioni principali, eventi storia e attività secondarie

Problemi risolti:

L’assedio di Parigi: Toka non reagiva durante la missione Il capoguerra di Melun.

L’assedio di Parigi: Riccarda rimaneva bloccata se un cavallo si posizionava all’entrata della caverna in Sorella del dolore.

L’ira dei druidi: Era impossibile raccogliere la chiave della prigione in Fare la corte ai re.

Eivor ora può chiamare la cavalcatura durante il combattimento con Fenrir.

Era impossibile danneggiare i nemici durante l’evento storia Giustizia nascosta.

Le missioni Vendica apparivano in luoghi irraggiungibili o su nemici non ostili.

Era impossibile spostare lo scaffale per raccogliere la Lacrima di Ymir vicino all’Abisso di Utgard ad Asgard.

Era impossibile sfondare la porta per liberare Goodwin in L’intendente di Wincestre.

(Per PC) Il combattimento con il boss Fenrir non iniziava se i Dettagli mondo erano impostati su Basso con GPU con VRAM da 6 GB o inferiore.

Razzie fluviali e Sfida di maestria

Problemi risolti:

Non veniva assegnato alcun punto se i PNG si facevano esplodere da soli nella Prova del Lupo di Wenlocan.

Il gioco si bloccava quando Eivor moriva nella schermata di uscita di Razzie fluviali.

La capacità di carico poteva bloccarsi a 200 a prescindere dal potenziamento e non si poteva correggere l’errore.

Appariva nuovamente la missione La spada di San Giorgio dopo averla già completata.

Mancava la zona d’esplorazione per l’indizio di obiettivo dei fiumi Severn ed Exe.

Mancava la nebbia campale sul fiume Reno.

I Vichinghi di Jomsborg non aiutavano Eivor ad aprire le porte in alcuni luoghi di Razzie fluviali.

Le scorte esotiche erano impostate su un massimo di 1/1 dopo avere completato la storia principale.

Eivor tremava all’arrivo ai moli di Razzie fluviali. Avrei tremato anche io…

Grafica, audio e animazioni

Problemi risolti:

Risolti svariati errori di grafica e illuminazione.

Risolti svariati errori nelle animazioni.

Risolti svariati errori nella sintesi vocale.

Mondo

Problemi risolti:

Errori che bloccavano Eivor, i PNG o la nave lunga.

Errori di posizionamento e fluttuazione di texture e oggetti.

Gioco

Problemi risolti:

L’ira dei druidi: La freccia a impatto interrompeva l’attacco speciale di Ciara.

L’assedio di Parigi: I mercanti franchi vendevano gli stessi tatuaggi già acquistati.

Il vantaggio curativo del Mietitore si attivava cambiando equipaggiamento.

Le opzioni di bilanciamento in alcuni casi non funzionavano.

I giocatori potevano acquistare risorse aggiuntive recandosi da mercanti diversi nel Regno franco.

Risolti svariati errori nell’abilità Arpione rotante.

Spostando Fischia in corrispondenza di croce direzionale in giù e la Ruota azione rapida in corrispondenza di croce direzionale a sinistra, Eivor fischiando estraeva una torcia.

L’Ascia di precisione non distruggeva i punti deboli dei nemici.

L’opzione dell’esplorazione cambiava da Personalizzata a Pioniere alla fine di una Sfida di maestria.

Smontando da una cavalcatura in acqua equivaleva per Eivor a una caduta dall’alto.

Interfaccia utente

Problemi risolti:

Risolti svariati errori nell’interfaccia utente.

Risolti svariati errori nella Modalità daltonismo.

Era impossibile usare la tastiera per mettere like alle foto.

Il livello di potenza stimata non teneva conto delle opzioni di Bilanciamento livelli.

L’opzione difficoltà Incubo non era disponibile all’inizio di una nuova partita.

Dopo avere aperto il menu Talenti non si poteva utilizzare l’assegnazione automatica dei punti.

Il percorso automatico non funzionava nei rami dei talenti post lancio.

Sistema

Problemi risolti:

Caricamento infinito al completamento di L’assedio di Parigi.

(Per Xbox Series) Xbox Series X|S non riconosceva sia gamepad che mouse/tastiera.

Prestazioni e stabilità

Prestazioni e stabilità migliorate.

Risolto un errore per cui il gioco si bloccava quando si modificava il livello di difficoltà.

Come avete avuto modo di leggere accuratamente, Ubisoft ha lavorato duramente per cercare di sistemare la maggior parte dei problemi conosciuti per Assassin’s Creed Valhalla, introducendo anche specifici cambiamenti su Stadia e Xbox.

Sono state inoltre rese note le dimensioni della patch per ogni piattaforma, in maniera tale da consentire agli utenti di preparare con il giusto tempo tutto lo spazio necessario:

Xbox Series X|S : 24.09 GB

: 24.09 GB Xbox One : 19.4 GB

: 19.4 GB PlayStation 5 : 8.54 GB

: 8.54 GB PlayStation 4 : 10.84 GB

: 10.84 GB PC: 20.42 GB

L’aggiornamento 1.3.2 di Valhalla sarà disponibile da oggi 5 ottobre a partire dalle ore 14 italiane: suggeriamo dunque di iniziare a preparare le vostre piattaforme così da poter scaricare nel più breve tempo possibile la nuova patch.

Valhalla è sicuramente considerato uno dei capitoli più apprezzati della serie, come dimostrato anche dalla nostra classifica dei migliori Assassin’s Creed.

Sebbene Unity non sia stato particolarmente apprezzato, le spettacolari mod in 8K sono riuscite a cancellarne le critiche e renderlo un vero spettacolo meraviglioso.

La creatività dei fan della serie è davvero difficile da fermare: c’è infatti chi è riuscito perfino a crearsi una personale lama celata funzionante usando solo bastoncini di ghiacciolo.