Assassin’s Creed, spunta la lama celata fatta solo con bastoncini di ghiacciolo

La creatività dei fan può arrivare davvero a non conoscere alcun confine, come dimostrato da un particolare fan di Assassin’s Creed che ha deciso di crearsi da solo la propria versione della lama celata.

A differenza dei protagonisti della famosa serie ideata da Ubisoft, questo appassionato di Assassin’s Creed ha deciso di costruirsi una sua versione dell’arma perfettamente funzionante utilizzando soltanto bastoncini di ghiacciolo, rendendola dunque una soluzione che incoraggia perfino il riciclo.

Recentemente l’ultimo capitolo della serie, Assassin’s Creed Valhalla, si è recentemente aggiornato alla versione 1.31, che ha introdotto novità particolarmente interessanti.

La lama celata è una delle feature più iconiche della serie, al punto da diventare immediatamente riconoscibile anche quando avvengono determinati cross-over.

L’utente Reddit tortilla_de_patata ha infatti deciso di mostrare la sua creazione realizzata interamente in casa da solo, costruendo una convincente replica funzionante della lama celata utilizzando soltanto bastoncini di ghiacciolo (via Game Rant).

Il modello appare molto simile a quello utilizzato da Desmond Miles durante le sessioni ambientate nei nostri giorni del terzo capitolo di Assassin’s Creed, per via del suo aspetto rudimentale ma comunque perfettamente funzionante.

Fortunatamente, non dovrebbe essere in grado di poter assassinare i suoi nemici, ma come potete osservare nella clip video sottostante è comunque possibile far emergere una «lama» comunque appuntita.

L’aspetto particolarmente impressionante di questa lama è sicuramente l’abilità di poterla estrarre e ritrarre a proprio piacimento, senza dover necessariamente utilizzare un pulsante come, invece, è necessario in altre repliche.

La community ha reagito molto positivamente alla creazione del fan, scherzando anche sul fatto che non è stato necessario doversi tagliare un dito per farla funzionare, come invece fu necessario per Altair nel primo Assassin’s Creed.

L’utente ha inoltre svelato di aver seguito una pratica guida fai-da-te per poter replicare la creazione: se siete curiosi di vedere tutti i passi necessari per la costruzione della lama celata, potete dirigervi al seguente indirizzo.

Per la saga di Ubisoft era stato inizialmente previsto un finale a tema «spaziale», poi in seguito scartato anche perché avrebbe decretato l’intera fine del franchise.

Sicuramente le ambientazioni sono uno dei punti di maggior forza della serie: è infatti «bastato» utilizzare le mod 8K per rendere Unity meraviglioso per gli occhi.

Le mod grafiche hanno reso maggiormente spettacolare anche Assassin’s Creed Odyssey, fornendo paesaggi da cartolina grazie alla risoluzione in 8K.