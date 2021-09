Assassin’s Creed Valhalla, arriva una modalità molto attesa (ed è gratis)

Assassin’s Creed Valhalla ha da poco ricevuto il DLC L’Assedio di Parigi, la nuova espansione ricca di missioni, armi e molto altro, sebbene a ottobre sarà il turno di una novità molto attesa.

Il titolo Ubisoft sta infatti proponendo all’utenza un gran numero di contenuti per l’avventura di Eivor, molti dei quali molto richiesti da gran parte dell’utenza.

Da poco è infatti disponibile un nuovo aggiornamento che include, tra le varie cose, anche un nuovo livello di difficoltà Nightmare.

Ma non solo: il publisher d’oltralpe starebbe già pianificando anche il rilascio di nuovi DLC ed espansioni di Valhalla, anche gratis.

Ora, Ubisoft ha confermato ufficialmente che la modalità Discovery Tour di Assassin’s Creed Valhalla sbarcherà in esclusiva temporanea su PC durante il prossimo mese di ottobre, più precisamente il 19.

Disponibile come aggiornamento gratuito per i possessori del gioco originale, questa si chiamerà “Discovery Tour: Viking Age” e, esattamente come accaduto in Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Odyssey, consentirà ai giocatori di esplorare la mappa di gioco senza vincoli o imposizioni.

Vale a dire che sarete chiamati a mettere da parte combattimenti e razzie, a favore del gusto della scoperta, quasi fosse un viaggio all’interno di un vero e proprio documentario sull’archeologia.

La versione standalone per PC di Discovery Tour: Viking Age sarà invece disponibile tramite Ubisoft Connect e Epic Games Store al prezzo di 19,99 euro.

Ma non solo: questo contenuto sarà rilasciato singolarmente anche su Google Stadia, Luna, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S|X all’inizio del prossimo anno.

Il comunicato stampa recita:

Il nuovo capitolo delle espansioni educative di Assassin’s Creed ti permetterà di scoprire di più sulla storia e le tradizioni dei Vichinghi. Progettato in collaborazione con storici e archeologi, questa esperienza interattiva è una coinvolgente immersione nell’Epoca Vichinga che ebbe luogo nella Norvegia e nell’Inghilterra del nono secolo.

Vi ricordiamo anche che di recente abbiamo pubblicato sulle pagine di SpazioGames la classifica dei migliori capitoli del franchise, dal peggiore al migliore.

Inoltre, Ubisoft ha da poco dato l’occasione di mettere mano ad Assassin’s Creed Valhalla al prezzo di un solo euro.

Infine, avete letto anche che Assassin’s Creed Valhalla è stato da poco protagonista di un crossover con un altro celebre titolo open world del publisher d’0ltralpe?