Assassin’s Creed Valhalla si prepara a nuovi update e contenuti gratis

Assassin’s Creed Valhalla riceverà a breve nuovi contenuti di un certo calibro, inclusi aggiornamenti ed espansioni gratuite.

Il titolo targato Ubisoft sta infatti offrendo ai giocatori davvero tanti contenuti per l’avventura di Eivor, molti dei quali piuttosto importanti e da non sottovalutare.

Ricordiamo infatti che da alcune settimane è infatti un nuovo aggiornamento che include, tra le varie cose, anche un nuovo livello di difficoltà Nightmare.

Inoltre, il publisher d’oltralpe starebbe già pianificando anche il rilascio di nuovi DLC ed espansioni di Valhalla, anche gratis.

Proprio in queste ore Ubisoft ha svelato le novità previste per il mese di ottobre, tra cui una patch e il nuovo Discovery Tour, con tante altre novità attese durante l’autunno (via PCGamesN).

Il primo contenuto ad essere rilasciato è il Title Update 1.3.2, previsto per il 5 ottobre. Ubisoft non ha ancora pubblicato alcuna specifica su questa patch, ma con molta probabilità si tratterà di vari bug fix e nuovi contenuti.

L’ultima patch, 1.3.1, ha aggiunto nuovi River Raid, incluse nuove abilità e attrezzature, quindi è probabile aspettarsi qualcosa di simile con il prossimo aggiornamento.

La versione PC dell’espansione Discovery Tour Viking Age è prevista per il 19 ottobre: questa permetterà di esplorare l’Inghilterra dell’era vichinga come fossero visite guidate che mettono in mostra vari aspetti della vita nel nono secolo.

There’s still more to explore, uncover, and discover in Assassin’s Creed Valhalla before the end of the year. ⛰️🚶🔍

What are you most excited for? #AssassinsCreed pic.twitter.com/RT6ZgbVqxO

— Assassin's Creed (@assassinscreed) September 30, 2021