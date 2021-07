Assassin’s Creed Valhalla Stagione di Sigrblot: problemi noti e workaround

Assassin’s Creed Valhalla si è appena aggiornato per ospitare la Stagione di Sigrblot ma, come può capitare nei giochi online, sono stati riscontrati alcuni problemi.

Assassin’s Creed Valhalla è stato lanciato lo scorso novembre ma continua a fornire aggiornamenti massicci alla propria utenza.

La Stagione di Sigrblot è appena iniziata ed è stata salutata con un regalo solo per veri appassionati del franchise.

Il gioco si sta preparando a lanciare il prossimo mese l’espansione L’Assedio di Parigi, che introdurrà una nuova storia e una nuova ambientazione, tra le altre cose.

La lista dei problemi noti non è troppo lunga ma, nell’attesa di una patch che li risolva, Ubisoft ha fornito i suoi workaround.

La Stagione di Sigrblot è un evento a tempo limitato partito ieri 29 luglio e che andrà avanti fino al prossimo 19 agosto.

Nella stagione i giocatori possono sbloccare ricompense esclusive, tra cui una spada ad una mano, partecipando ad attività e quest.

Sono due i problemi noti: in primis, i giocatori potrebbero perdere il controllo di Eivor attivando la lenza dalla ruota d’azione durante la finisher wolf kill. Se questo dovesse succedere, provate a caricare un salvataggio precedente o ricaricare il gioco

Inoltre, i giocatori potrebbero non riuscire ad interagire con i quest giver se li spingono fuori dalla loro posizione. Per risolvere, basta uscire dalla zona prima di tornare per resettare la posizione del personaggio che fornisce la missione

Per partecipare alla Stagione, i giocatori dovranno raggiungere l’Inghilterra e completare uno dei due archi narrativi (Grantebridgescire o Ledecestrescire) ed essere almeno al livello insediamento 2.

Non si tratta della sola novità per Assassin’s Creed Valhalla, ad ogni modo, con Ubisoft che sta preparando altri contenuti per il gioco.

Il titolo sta per ricevere inoltre un Anno 2 per la prima volta nella storia della saga degli Asssassini, come annunciato all’E3.

L’Anno 2 introdurrà a quanto pare un focus importante sulle divinità norrene, tra cui dovrebbe spiccare anche Loki.

Intanto un nuovo update ha aggiunto una funzionalità “da incubo” molto richiesta dai videogiocatori (dopo averla apprezzata sui precedenti capitoli).