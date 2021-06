Assassin’s Creed Valhalla, Odino e un altro amato dio in arrivo: le prove

Assassin’s Creed Valhalla continuerà a puntare fortissimo sulla mitologia norrena nel suo Anno 2, come confermato dalle prove scovate dai fan.

L’ultimo capitolo della saga degli Assassini è stato tra i protagonisti all’E3 2021, dove ha avuto un segmento durante Ubisoft Forward.

In quell’occasione, è stato annunciato che per la prima volta un episodio di Assassin’s Creed avrebbe avuto un secondo anno di espansioni.

Nel mentre, però, sono già trapelati i primi dettagli riguardo a come sarà (e come non sarà) il prossimo step del franchise, che pare continuerà ad espandersi a dismisura.

Not us having a contingency plan for if this wasn't deciphered in the next month 😅 Your excellent work keeps us humble @AccessTheAnimus, as always. https://t.co/bPinujgX8p

— Assassin's Creed (@assassinscreed) June 17, 2021