Assassin’s Creed Valhalla fa un regalo ai giocatori per la Stagione di Sigrblot

Ubisoft continua a supportare con grande costanza il suo Assassin’s Creed Valhalla, tanto che ora ha deciso di donare un gradito omaggio a tutti i giocatori.

L’avventura di Eivor è infatti il capitolo del franchise più giocato in assoluto da molti anni a questa parte e non sorprende che il publisher d’oltralpe continui a puntare i riflettori su di lui.

Solo ieri è stata infatti resa nota la data d’uscita dell’update 1.3.0 e per il DLC L’Assedio di Parigi di Assassin’s Creed Valhalla.

Questo, mettendo in conto anche l’arrivo del prossimo Assassin’s Creed Infinity, nuovo capitolo del franchise che Ubisoft ha di recente spiegato nel dettaglio.

🎁 Per festeggiare l'inizio della Stagione di Sigrblot riscatta 50 Opali al negozio di Reda! Ottienili gratis in @UbisoftConnect. 👉https://t.co/f1uov92TTF pic.twitter.com/3lcdByGaO1 — Assassin's Creed ITA (@AssassinsITA) July 27, 2021

Ora, come confermato in un tweet pubblicato sul profilo ufficiale del gioco, Ubisoft ha deciso di regalare ben 50 Opali per festeggiare l’inizio della Stagione di Sigrblot.

Per poterlo riscattare gratuitamente il bonus dovrete essere in possesso di un account Ubisoft Connect e procedere così al download.

Per chi non lo sapesse, si tratta dell’ecosistema di servizi relativo a tutti i giochi Ubisoft su tutte le piattaforme, un servizio gratuito disponibile su tutti i dispositivi, accessibile via PC, tramite un’app mobile o su console direttamente dai giochi supportati.

Il Festival Sigrblot sarà infatti un evento a tempo limitato disponibile dal 29 luglio fino al 19 agosto.

In ogni caso, il Title Update 1.3.0 di Valhalla è disponibile proprio a partire dalla giornata di oggi, 27 luglio.

Tutto questo, ovviamente, in preparazione per l’uscita de L’Assedio di Parigi, il nuovo e atteso contenuto scaricabile che sarà disponibile dal 12 agosto prossimo.

