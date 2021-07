Assassin’s Creed Valhalla, nuovo update introdurrà una feature “da incubo”

Assassin’s Creed Valhalla continua ad essere ampiamente supportato da Ubisoft, e i piani per il futuro del titolo tengono vivo l’interesse della community.

L’epopea di Eivor e del popolo norreno terrà compagnia ai fan per i mesi a venire, e adesso sta per arrivare una nuova impostazione di Level Scaling.

Il nuovo DLC L’Assedio di Parigi ha avuto l’occasione di mostrarsi in occasione dell’E3 2021, e di recente è spuntata una data plausibile (ma ancora non confermata) per la sua uscita: il contenuto aggiuntivo potrebbe arrivare il 5 agosto.

Considerato il successo che il titolo può vantare, è comprensibile che il team di Ubisoft continui a limare problemi e sbavature per garantire un’esperienza impeccabile.

Attraverso la pagina Twitter ufficiale della serie, la software house ha comunicato che, a partire dal 27 luglio, Assassin’s Creed Valhalla consentirà di modificare il livello dei nemici.

Ci saranno cinque opzioni di Level Scaling: la prima sarà quella di default già inclusa finora nel titolo, ma da martedì prossimo i fan potranno scegliere anche di farne a meno, o di optare per altre tre soluzioni, come comunicato dalla stessa Ubisoft con il seguente tweet (via VGC):

Level Scaling is coming to Assassin’s Creed Valhalla on Tuesday, July 27! 📈 You may choose from 5 options, from 'off' to Nightmarish. 💀 pic.twitter.com/pGz2oTjZZY — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 23, 2021

Oltre alle due impostazioni appena citate, ci verrà data la possibilità di scegliere tra Constant (Costante), Harder (Più Difficile) e Nightmarish (Da Incubo).

Si tratta indubbiamente di un’ottima notizia per tutti i giocatori intenzionati da tempo a mettersi alla prova in modo più incisivo nel corso dell’avventura.

Come precisato dalla stessa software house, se decideremo di impostare il Level Scaling su Off, i nemici avranno un comportamento e un livello di default e sarà più facile eliminarli, soprattutto a livelli alti.

Utilizzando le altre tre opzioni, potremo decidere di aumentare il livello degli avversari insieme a quello di Eivor, o di renderli in partenza più difficili da affrontare.

L’update in arrivo martedì 27 dovrebbe inoltre introdurre le armi a una mano, molto richieste dalla community e già confermate da Ubisoft nei mesi scorsi.

A placare i desideri dei fan ci ha pensato una versione reale dell’Orlog, uno dei minigame più amati del titolo, protagonista di un’interessante campagna su Kickstarter.

Se avete giocato, o state giocando, il titolo su PC, dovete sapere che un’imperdibile feature proveniente dalla console di Sony è finalmente disponibile per voi.