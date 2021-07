Assassin’s Creed Valhalla: data per L’Assedio di Parigi e update 1.3.0

Ubisoft ha annunciato la data d’uscita dell’update 1.3.0 e per il DLC L’Assedio di Parigi di Assassin’s Creed Valhalla.

Assassin’s Creed Valhalla sarà molto presto al suo secondo DLC, dopo l’espansione L’Ira dei Druidi pubblicata ad inizio anno.

L’Ira dei Druidi ci ha portato in un’Irlanda da cartolina soltanto pochi mesi fa, ma adesso è già il turno di una capatina in Francia.

La buona notizia è che molto presto, ancora prima, i giocatori potranno godersi la tanto richiesta spada ad una mano.

Assassin's Creed Valhalla Title Update 1.3.0 launches tomorrow: July 27. 🌞 Sigrblot Festival (July 29-August 19)

🪓 Level Scaling

🤝 New Skills

💡 Game Improvements

📁 7GB-31GB; depending on platform #AssassinsCreed — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 26, 2021

Assassin’s Creed Valhalla riceverà due delle novità più importanti del suo percorso di evoluzioni nel giro di un paio di settimane.

Come comunicato sul sito ufficiale della compagnia, il Title Update 1.3.0 sarà disponibile a partire da domani 27 luglio.

I giocatori possono aspettarsi l’update sulle loro piattaforme di preferenza a cominciare dalle nostre ore 14:00.

Questo il peso delle singole versioni:

Xbox Series X|S: 23.79 GB

Xbox One: 17.72 GB

PlayStation 5: 6.85 GB

PlayStation 4: 15.3-24.5 GB (dipende dalla regione)

PC: 20.4-31.37 GB (gioco principale – season pass)

La patch fungerà anche da preparazione per l’uscita di L’Assedio di Parigi, che è stato svelato oggi sarà disponibile dal 12 agosto.

Ecco la descrizione dell’add-on:

«Ambientata in Francia, questa nuova avventura vedrà Eivor avviarsi su un percorso pericoloso, pieno di avvincenti avventure attraverso la campagna francese verso una delle più famigerate battaglie di conquista della storia vichinga. Il giocatore potrà scoprire nuove armi, abilità e attrezzature per affrontare nuovi tipi di nemici. L’Assedio di Parigi segnerà anche il ritorno delle missioni di infiltrazione Black Box di intrusione, dove il giocatore avrà totale libertà di scegliere il miglior modo per eliminare la sua vittima designata».

Tra le novità compare anche il Festival Sigrblot, che sarà un evento a tempo limitato disponibile dal 29 luglio fino al 19 agosto.

Sono state aggiunte anche tre nuove dabilità (per i rami del corvo, dell’orso e del lupo), e lo skill tree ha ricevuto una rivisitazione per migliorare la visibilità.

Inoltre, è stato introdotto il level scaling, che sarà regolabile tra cinque impostazioni diverse – di cui una “da incubo”.

Assassin’s Creed Valhalla viene gestito ormai come un vero e proprio service game, come testimoniato dall’allungamento della sua vita per un Anno 2.

È già arrivata la conferma: l’Anno 2 avrà delle grosse sorprese per gli amanti delle divinità norrene, tra cui Loki.