Assassin’s Creed Valhalla, la nuova patch risolve un fastidioso bug su PS5

Dopo l’uscita del DLC L’Assedio di Parigi, molti giocatori di Assassin’s Creed Valhalla avevano segnalato un misterioso e fastidioso bug presente soltanto nelle versioni PlayStation del titolo.

Il problema sembrava verificarsi più frequentemente per gli utenti PS5 e rendeva impossibile salvare la partita a causa di uno strano errore, motivo per cui Ubisoft ha pubblicato una nuova patch di Assassin’s Creed Valhalla.

Questo errore causava l’improvvisa creazione di salvataggi corrotti, rendendo dunque impossibile registrare i propri progressi e creando grandi problemi a tanti giocatori.

Gli sviluppatori avevano promesso che L’Assedio di Parigi avrebbe nascosto una minaccia mortale, tuttavia è chiaro che non si riferissero all’incidente accaduto con i dati di salvataggio, chiaramente non previsto e frutto di un bug che, per fortuna, pare essere stato risolto.

Come riportato da GameSpot, Ubisoft ha oggi fatto sapere tramite un post pubblicato sul proprio forum ufficiale di aver appena pubblicato un aggiornamento che dovrebbe sistemare definitivamente questo problema.

La patch ha un peso ufficiale di 530MB su PS5 e 420MB su PS4: si tratta dunque di un aggiornamento disponibile esclusivamente per le console PlayStation.

Nella descrizione dei cambiamenti, viene riportato come questa patch serva a sistemare l’errore che costringeva i giocatori a non salvare, mentre si trovavano in Francia.

Ubisoft avrebbe dunque identificato che la causa del misterioso problema era proprio l’ultima espansione di Assassin’s Creed Valhalla, che evidentemente causava una corruzione dei dati salvati.

Fortunatamente, l’aggiornamento è già disponibile per il download e dovrebbe aggiustare una volta e per tutte questa problematica, lasciando i giocatori liberi di esplorare le ambientazioni francesi.

L’azienda ha dunque mantenuto la propria promessa, dato che solo pochi giorni fa aveva fatto sapere di essere al lavoro per rilasciare una patch dedicata.

Ora che i giocatori potranno esplorare la seconda espansione di Valhalla senza temere ripercussioni sui dati di salvataggio, gli utenti potranno divertirsi ad ottenere gratis quattro nuove spade a una mano.

In precedenza, Ubisoft aveva però promesso l’arrivo di altre cinque spade, quindi ne mancherebbe ancora una all’appello: vedremo in quale occasione gli sviluppatori sceglieranno di distribuire l’ultima.

Nel frattempo, chiunque sia in possesso di due capitoli di Assassin’s Creed potrà ottenere gratis un gradito regalo per ogni appassionato.