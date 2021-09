Assassin’s Creed Valhalla, update 1.3.1 disponibile: ecco cosa cambia

Assassin’s Creed Valhalla si è da poco aggiornato con L’Assedio di Parigi, nuova espansione che ha portato al gioco nuove missioni, armi e altro ancora.

Il gioco Ubisoft proseguirà ancora per molto l’avventura di Eivor, un’avventura che promette di essere sempre più ricca e coinvolgente grazie all’inclusione di nuovi extra e contenuti giocabili.

Solo ieri vi abbiamo reso noto infatti che un nuovo aggiornamento avrebbe portato, tra le varie cose, anche un nuovo livello di difficoltà Nightmare.

Senza considerare che il publisher d’oltralpe starebbe già pianificando anche il rilascio di nuovi DLC ed espansioni di Valhalla, anche gratis.

Ora, come riportato anche da VGC, Assassin’s Creed Valhalla si è aggiornato durante la giornata di oggi, 7 settembre, grazie all’update 1.3.1.

Poco sotto, le dimensioni dell’aggiornamento per console PlayStation, Xbox e piattaforma PC (via sito ufficiale):

PC: 26.49 GB

PlayStation 4: 30 GB

PS5: 14.31 GB

Xbox One: 26.23 GB

Xbox Series X|S: 34.05 GB

Tra le varie novità più importanti, segnaliamo 3 nuovi fiumi per la modalità di gioco Razzie Fluviali, ossia Erriff, Berbha e Reno, con due nuovi campioni dei fiumi e della fede da combattere per ottenere nuove armi.

Come annunciato in precedenza, è disponibile anche il livello di difficoltà Aesir, mentre su Ubisoft Connect si può mettere le mani in forma gratuita sul Favore di Odino, un set di tatuaggi (creato dalla community) davvero molto speciale.

Ma non solo: sono stati aggiornati alcuni nodi talento per nuove tipologia di armi tra cui la Spada corta, lo Spadone, la Falce lunga e la Falce.

Infine, sono stati apportati anche vari bug fix ai problemi riscontrati dai giocatori ne L’assedio di Parigi, di cui vi abbiamo parlato proprio in queste ore sulle pagine di SpazioGames.

Vi ricordiamo anche che Ubisoft ha da poco dato l’occasione di mettere mano ad Assassin’s Creed Valhalla al prezzo di un solo euro.

Avete letto anche che per il capitolo originale di Assassin’s Creed il creatore aveva in mente un finale davvero “spaziale” ma che poi è stato modificato?

Assassin’s Creed Valhalla è stato infine da poco protagonista di un crossover con un altro celebre titolo open world del publisher transalpino.