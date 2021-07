Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo update includerà l’arma che desiderate

Assassin’s Creed Valhalla è l’ultimo capitolo del franchise Ubisoft, tanto che è in arrivo una nuova tipologia di armi che farà sicuramente la gioia di tutti i giocatori che la chiedevano a gran voce da mesi.

L’avventura di Eivor è di base un’esperienza open world già di per sé ricchissima di missioni, oggetti ed extra di ogni genere.

Senza contare anche un vero e proprio Anno 2 di contenuti speciali in dirittura d’arrivo, pensati proprio per espandere Valhalla a dismisura.

Chissà che il tutto non serva da viatico al prossimo Assassin’s Creed Infinity (titolo provvisorio), descritto al momento come una vera piattaforma in evoluzione.

Sin dalla sua uscita, i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla hanno chiesto l’aggiunta delle tanto agognate spade a una mano.

Per qualche strana ragione, Ubisoft non hai mai accontentato i giocatori, nonostante la spada bastarda sia stata un’arma vichinga fondamentale nella storia norrena.

Fortunatamente, qualche mese fa il publisher d’oltralpe ha confermato che le spade a una mano sarebbero state aggiunte al gioco, ma dal lancio di Wrath of the Druids – la prima espansione di Valhalla – e poi con l’aggiornamento Mastery Challenges, non è arrivata nessuna buona nuova.

Ora, però, sembra che un nuovo aggiornamento del gioco arriverà presto, e includerà (finalmente) le spade a una mano.

L’account Twitter ufficiale di Assassin’s Creed ha infatti pubblicato un tweet piuttosto scherzoso che lascia intendere la gradita aggiunta in tempi brevi (via PushSquare).

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻| _

┻┳| •.•) What if we added a 1H sword

┳┻|⊂ノ with our next Title Update?

┻┳| — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 19, 2021

Non ci resta quindi che attendere, sperando di venire presto a conoscenza della data di rilascio del nuovo aggiornamento di Valhalla.

