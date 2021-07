Assassin’s Creed Valhalla, Parigi è vicina (e abbiamo una data)

Con Assassin’s Creed Valhalla Ubisoft non sembra voler interrompere il suo supporto all’ultimo capitolo della saga dedicata agli assassini.

L’avventura di Eivor è infatti un open world davvero molto ricco ma in continua espansione, cosa questa che è ormai più che evidente da diversi mesi

I vari aggiornamenti proseguiranno infatti nel corso tutto l’Anno 2, una nuova ondata di contenuti speciali in arrivo i quali espanderanno il gioco anche grazie a missioni per la campagna principale.

Ciò non verrà ostacolato dall’arrivo del prossimo Assassin’s Creed Infinity, il nuovo capitolo del franchise di cui proprio di recente abbiamo scoperto alcuni dettagli davvero molto interessanti.

Ora, la data di uscita del DLC di Assassin’s Creed Valhalla: Siege of Paris (noto anche con il nome di Assedio di Parigi) potrebbe essere stata rivelata con leggero anticipo.

Un account Twitter gestito da alcuni fan (via GamesRadar), avrebbe riportato che la data di rilascio dell’espansione ambientata a Parigi sarà disponibile a partire dal prossimo 5 agosto.

Ovviamente non si tratta di una conferma ufficiale, visto che la data potrebbe essere un semplice segnaposto rivelato anzitempo da Xbox Store.

Se il rilascio dell’espansione Assedio di Parigi sarà in effetti il 5 agosto, ciò significa che avverrà di giovedì, il che è abbastanza plausibile quando di parla di contenuti relativi a giochi di un certo peso.

Ovviamente, restiamo ora in attesa di una conferma ufficiale da parte del publisher d’oltralpe.

Come rivelato all’epoca da Ubisoft, l’espansione presenterebbe le cosiddette “missioni black box”, le quali assegnano a Eivor un obiettivo, ma senza imporre restrizioni al giocatore in termini di come completare il compito.

Ricordiamo che di recente Ubisoft è stata nuovamente coinvolta in alcuni problemi legati a presunti casi di molestie e abusi all’interno della compagnia.

Ma non solo: la compagnia si è vista di recente costretta a rinviare due suoi giochi particolarmente attesi dai fan.

Infine, Ubisoft immetterà presto sul mercato uno sparatutto free-to-play che promette di fare la “guerra” a Call of Duty.