Assassin’s Creed Valhalla, arriva la versione reale del minigame più amato

Assassin’s Creed Valhalla continua a essere giocato da una moltitudine di persone, trattandosi dell’ultimo e fortunato capitolo del franchise Ubisoft.

L’avventura di Eivor è infatti un gioco di assoluto successo, in grado di ricevere contenuti per ancora molto tempo.

Basti pensare a un Anno 2 di espansioni e contenuti speciali che renderanno l’esperienza di gioco ancora più corposa e, di conseguenza, longeva.

Il tutto senza contare che già si inizia a parlare del prossimo Assassin’s Creed Infinity (titolo non ancora ufficiale), definito di recente come una vera e propria piattaforma in evoluzione.

Ora, il successo di Valhalla ha permesso l’apertura di una campagna di crowfunding dedicata a una versione reale del gioco dell’Orlog (via PCGames).

Di cosa si tratta? Semplice: l’Orlog è un gioco di dadi basato sulla strategia e ovviamente un pizzico di fortuna da parte dei giocatori.

Il tavolo da gioco si divide in due zone ben distinte, una per ogni giocatore: il primo di questi che tirerà i dadi verrà scelto tramite un semplice lancio di moneta.

Tirati i sei dadi, il partecipante di turno potrà scegliere quanti tenere e quanti invece rilanciare (si avranno a disposizione tre rilanci per ciascun giocatore).

Obiettivo finale è ovviamente quello di sconfiggere l’altro partecipante, togliendogli tutta la vita contrassegnata da 15 piccole pietre posizionate vicino al campo da gioco.

PureArts ha ora aperto un Kickstarter per una versione ufficiale dell’Orlog, riprodotta fin nei minimi particolari.

La campagna è arrivata oggi sulla piattaforma e ha superato il suo obiettivo di finanziamento e toccando la sorprendente somma di 160mila dollari americani.

Molto probabile che verranno quindi ampiamente superati i 400mila dollari canadesi entro la fine della campagna (che trovate a questo link).

L’uscita del gioco da tavolo ufficiale dedicato all’Orlog è prevista per il mese di dicembre di quest’anno.

