Assassin’s Creed Valhalla, corretto un piccolo (ma importante) problema

Assassin’s Creed Valhalla continua a ricevere patch e aggiornamenti con particolare frequenza, visto che anche oggi è il turno di un ulteriore, piccolo hotfix.

L’avventura di Eivor è di base un’esperienza open world che ha sempre bisogno di limature, ragion per cui non sorprende che Ubisoft sia sempre molto attenta relativamente a cosa rilasciare e quando.

I vari update proseguiranno ovviamente anche durante tutto l’Anno 2 di contenuti speciali in arrivo, i quali espanderanno Valhalla in ogni suo ambito.

Questo senza contare l’arrivo del prossimo Assassin’s Creed Infinity, il nuovo capitolo del franchise che il publisher d’oltralpe ha spiegato più nel dettaglio solo poche ore fa.

Ora, attraverso un post sul sito ufficiale dello sviluppatore, è stato confermato il rilascio di un hotfix relativo alla correzione istantanea di un problema riscontrato dall’utenza.

Questi è relativo ai booster, un potenziamento permanente e valido per tutti i salvataggi del gioco, utile a velocizzare l’avanzamento del gioco spendendo denaro reale.

Grazie alla nuova patch correttiva, i booster acquistati sono ora normalmente utilizzabili. Poco sotto, il messaggio originale.

Ciao a tutti,

Abbiamo implementato un hotfix per risolvere un problema per cui i booster permanenti acquistati non potevano essere utilizzati dai giocatori.

La community di Assassin’s Creed e il team di sviluppo.