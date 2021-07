Assassin’s Creed Valhalla PC, aggiunta una “chicca” da PS5

Assassin’s Creed Valhalla è l’ultimo capitolo del franchise targato Ubisoft, un gioco davver molto apprezzato dai fan di tutto il mondo.

Complice un’ambientazione davvero sorprendente, l’avventura di Eivor ha fatto breccia nel cuore degli appassionati, grazie anche a contenuti sempre nuovi rilasciati dal publisher d’oltralpe.

Senza nulla togliere a capitoli come l’apprezzato Assassin’s Creed Origins, la struttura open world si è rivelata particolarmente vincente.

Se infatti Eivor avrà davanti a sé un Anno 2 ricco di espansioni di cui verremo informati davvero molto presto, ora i giocatori PC hanno ricevuto un piccolo upgrade piuttosto importante.

Da ora, infatti, Assassin’s Creed Valhalla su PC supporta completamente il controller di PlayStation 5, vale a dire il be noto DualSense (via WCCFTech).

A seguito degli ultimi aggiornamenti, infatti, l’ultimo capitolo del franchise Ubisoft supporta pienamente il controller di attuale generazione di Sony.

Sia il feedback tattile che i trigger adattivi funzionano perfettamente con la versione per personal computer del gioco, anche se dovrete necessariamente collegare il controller con un cavo affinché queste funzioni siano attive.

Le caratteristiche del DualSense utilizzate in Valhalla non sono in ogni caso quanto di meglio si possa desiderare per un gioco del genere.

Al di fuori delle funzionalità base, mancano infatti tutte quelle “chicche” offerte da titoli first-party come Returnal o Ratchet & Clank Rift Apart, in grado di fare realmente la differenza (come gli effetti della pioggia sulle dita).

Ciò non toglie che giocare l’ultimo Assassin’s Creed su PC con in mano un DualSense, è in ogni caso un’esperienza in grado di dare un ulteriore piccolo “boost” alla versione per personal computer.

