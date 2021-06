Assassin’s Creed Valhalla non crasha più: ecco il nuovo hotfix

Ubisoft ha pubblicato un nuovo hotfix per Assassin’s Creed Valhalla, volto a correggere alcuni problemi emersi di recente nel gioco.

L’ultimo capitolo della saga degli Assassini, ambientato tra Inghilterra e Norvegia, ha raccolto pareri molto positivi nella community.

Al punto che la casa transalpina ha fatto sapere di stare avviando i lavori su un Anno 2 di contenuti aggiuntivi, la prima volta nella storia del franchise.

L’impegno dell’etichetta francese sulle espansioni si fa sentire anche fuori dal contesto gaming, però, dove il gioco ha ricevuto un’importante riconoscimento culturale.

We deployed a hotfix to address an issue with crashes since Title Update 1.2.2.

Note: UI elements may be missing for Feast buffs. This is a visual issue & will be addressed with Title Update 1.3.0.

— Assassin's Creed (@assassinscreed) June 23, 2021