Assassin’s Creed Valhalla KO per i bug, Festival di Ostara esteso

Il lancio del Festival di Ostara su Assassin’s Creed Valhalla non è stato indolore ed ha costretto Ubisoft a provvedere con diverse patch, che hanno impedito la normale fruizione dell’evento a molti giocatori.

Dopo l’arrivo dell’aggiornamento 1.2.0 il gioco crashava infatti continuamente a Ravensthorpe: un problema che ha costretto la stessa software house a disattivare temporaneamente alcune funzioni, tra cui le missioni del festival.

Il problema è stato poi prontamente risolto con un ulteriore aggiornamento risolutivo, ma nel frattempo alcuni giorni di questo evento a tempo limitato erano andati persi.

Il Festival di Ostara avrebbe dovuto concludersi ufficialmente domani, ma a causa di questi problemi citati Ubisoft ha preso la decisione di estenderne la durata di una settimana.

Come riportato infatti da Game Rant, l’evento pasquale di Assassin’s Creed Valhalla si concluderà dunque ufficialmente il 15 aprile, permettendo così ai giocatori di rifarsi del tempo perduto.

L’annuncio è arrivato tramite l’account Twitter della serie, in cui si esprime la volontà di lasciare che i giocatori si godano pienamente questo festival.

PSA: To ensure that all players will be able to fully participate in the Ostara Festival, we have extended the event to April 15th! 🌼 pic.twitter.com/uuo2F4p141

— Assassin's Creed (@assassinscreed) April 6, 2021