Assassin’s Creed: l’ambientazione del nuovo capitolo è un ritorno alle origini?

L’ambientazione del prossimo capitolo di Assassin’s Creed – con molta probabilità in sviluppo per PS5, Xbox Series X e PC, senza dimenticare PS4 e Xbox One – è stata forse rivelata. Sembra infatti che tutti coloro che speravano di esplorare le lande di Giappone o Cina dovranno purtroppo fare spallucce, visto che a quanto pare il franchise potrebbe tornare alle origini.

Lo YouTuber francese e insider Jonathan (in passato autore di leak su Assassin’s Creed Valhalla rivelatisi poi corretti) ha stuzzicato i fan circa il setting del prossimo episodio della serie, rilasciando alcuni piccoli indizi sul nuovo capitolo (via CB).

Un'immagine del primo Assassin's Creed.

Questi suggeriscono che sequel di Valhalla porterà i giocatori ai tempi della Terza Crociata, avvenuta tra l’11 maggio 1189 e il 2 settembre 1192. Nota anche con il nome di Crociata dei Re, viene ricordata dagli storici per essere stata un tentativo da parte di alcuni sovrani europei di riconquistare la città di Gerusalemme e alcune zone della Terrasanta.

Ovviamente, l’idea è che il nuovo episodio possa essere ambientato dopo il primo capitolo della saga di Assassin’s Creed, con protagonista Altair. Gli indizi sembrano suggerire che il gioco sarà ambientato specificamente tra il 1191 e il 1199, il che significherebbe verso la fine della Terza Crociata e poco dopo.

Oltre a questo, il gioco potrebbe vedere la presenza di Riccardo Cuor di Leone, così come di varie città d’Europa come ad esempio Parigi, Colonia, Corfù, Vienna, Acri e Dubrovnik. Infine, Edmund dovrebbe essere il nome del personaggio principale (mai visto prima).

Il prossimo Assassin’s Creed dovrebbe vedere la luce nel 2022, salvo colpi di scena da parte di Ubisoft.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile dal 10 novembre dello scorso anno anche su console di nuova generazione, ossia PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su piattaforma PC e console old-gen.