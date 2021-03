Assassin’s Creed Valhalla, arriva nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

L’aggiornamento 1.2.0 di Assassin’s Creed Valhalla aveva causato diversi problemi ai giocatori a causa di un bug piuttosto grave che faceva crashare di continuo il gioco.

Arrivati infatti a Ravensthorpe il gioco continuava a cadere inspiegabilmente, costringendo gli utenti a riavvii decisamente fastidiosi.

Ubisoft aveva poi rilasciato un hotfix lato server, disattivando alcune funzioni nel gioco e rendendo impossibile completare il festival di Ostara: una soluzione temporanea, in attesa che fosse pronta la patch definitiva.

Come riportato da Video Games Chronicle, Ubisoft ha annunciato che l’atteso aggiornamento che risolve questo bug di Valhalla arriverà, a sorpresa, arriverà già oggi intorno alle ore 13.00 italiane.

Sul profilo Twitter della serie viene infatti svelato che l’aggiornamento 1.2.0.1 di Assassin’s Creed Valhalla riattiverà le decorazioni dell’insediamento e le missioni che erano state precedentemente disattivate.

L’update è stato fatto proprio in risposta ai continui crash che hanno dovuto affrontare gli utenti, come ammesso dalla stessa compagnia nel post.

We'll be deploying an update tomorrow, March 26 at 12:00 PM UTC*, to address the crashes faced by players since the release of the Ostara Festival. Settlement decorations and decoration quests will be reactivated with this update.

*8:00 AM ET / 5:00 AM PT pic.twitter.com/tY6BkYuqSm

— Assassin's Creed (@assassinscreed) March 25, 2021