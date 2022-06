Assassin’s Creed Valhalla, il prossimo contenuto aggiuntivo sarà gratis

Assassin’s Creed Valhalla è stata una produzione imponente per Ubisoft, nella quale ha investito molto anche e soprattutto in termini di contenuti.

Dopo il massiccio DLC L’Alba del Ragnarok (che potete acquistare in bundle su Amazon), Valhalla non ha più avuto informazioni precise riguardo il futuro dei suoi contenuti.

Non che le novità in senso stretto non siano arrivate col tempo, anzi, tra aggiornamenti e patch di vario tipo che hanno tenuto sempre fresco Assassin’s Creed Valhalla.

Proprio ieri Ubisoft aveva annunciato un evento legato alla saga, nel quale ci saremmo dovuti aspettare delle novità per quanto riguarda gli attuali e futuri episodi.

E, come promesso, sono arrivate e riguardano anche Assassin’s Creed Valhalla.

Come riporta anche Eurogamer.net, l’ultimo episodio della saga verrà aggiornato ancora con dei DLC corposi, tra cui anche il finale della storia di Eivor.

Dopo quasi due anni dall’uscita finirà quindi l’avventura del protagonista vichingo, e quindi il supporto da parte di Ubisoft per questo fortunato capitolo.

Assassin’s Creed Valhalla riceverà un nuovo DLC che contiene il suddetto capitolo finale della storia. Prima ancora, però, verrà introdotta una nuova modalità di gioco roguelite ambientata a Niflheim.

Un contenuto chiamato The Forgotten Saga che arriverà questa estate, insieme ad un’altra serie di dungeon sfida che arriveranno in autunno per concludere il supporto.

2nd year free game content coming to Assassin's Creed Valhalla including a roguelite mode pic.twitter.com/P738uQRphw — Wario64 (@Wario64) June 14, 2022

Tutto questo sarà gratis, inoltre. Sia il capitolo finale che le modalità roguelite saranno disponibili per tutti i giocatori in via gratuita.

Un modo davvero ottimo per concludere il viaggio imponente di Assassin’s Creed Valhalla, che ha dimostrato come i single player possano ancora riportare incassi impressionanti.

E non sono mancate neanche comparsate e collaborazioni di ogni tipo, come l’immancabile crossover con Fortnite con protagonista Eivor.

Nel frattempo aspettiamo di sapere qualcosa sul misterioso capitolo della saga che sembra essere un progetto minore, una sorta di prequel di Assassin’s Creed Origins, ma che per ora è solo una fantasia dei fan.