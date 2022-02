Assassin’s Creed Valhalla ha incassi impressionanti per un gioco single player

Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo del franchise di Ubisoft con protagonisti i famosi assassini, ha contribuito a ridare lustro alla saga che ormai da tempo non incontrava più il favore dei fan.

Quella di Eivor è stata, infatti, un’avventura capace di riavvicinare al brand tutti quegli appassionati che si erano un po’ allontanati da esso, anche a causa della spiacevole sensazione di more of the same che ha colpito negli anni la serie.

Valhalla è stato da subito un grande successo per il publisher d’oltralpe, registrando un numero di vendite decisamente cospicuo.

L’interesse verso il gioco è stato sapientemente mantenuto vivo anche grazie ai frequenti aggiornamenti e alla volontà di arricchire l’avventura con sempre più contenuti in grado di continuare a intrattenere il pubblico con nuove ambientazioni e missioni.

Nei prossimi giorni, tra l’altro, arriveranno dei contenuti aggiuntivi completamente gratuiti, i quali spianeranno il terreno per quello che abbiamo definito un vero e proprio gioco nel gioco: la nuova, enorme espansione L’alba di Ragnarok, in uscita il 10 marzo.

Adesso, tramite The Gamer, veniamo a sapere che Assassin’s Creed Valhalla continua a stupire e a battere ogni record.

Il titolo è infatti diventato il gioco con maggior successo della storia per Ubisoft, arrivando a toccare delle vette mai viste prima dall’azienda.

A quanto pare il CEO di Ubisoft ha comunicato agli investitori che Valhalla ha venduto così tanto da far incassare ben 1 miliardo di dollari, un risultato storico per la compagnia, che infatti punta ancora moltissimo sul gioco dall’ambientazione vichinga.

Infine, nell’attesa della nuova espansione, ci sono stati da poco dei commenti ufficiali per quanto riguarda l’indiscrezione su Assassin’s Creed Rift, lo spin-off di Valhalla dedicato Basim.