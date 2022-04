Fortnite, i fan di Assassin’s Creed reagiscono alle skin di Ezio ed Eivor

Fortnite ha creato un vero e proprio impero con le sue skin, attraverso le quali è riuscita a creare un vero e proprio metaverso di personaggi della cultura pop.

Personaggi come Boba Fett (di cui trovate l’elmo-LEGO su Amazon) sarebbero stati impensabili all’interno di un videogioco non legato a Star Wars, fino a qualche anno fa.

Ma nel mondo di Fortnite sono arrivate skin di ogni tipo, spesso ad accompagnare le uscite pop più importanti del momento, come nel caso dei personaggi Marvel.

E, ovviamente, anche tanti altri videogiochi. Il crossover con Assassin’s Creed era molto atteso e, dopo i soliti leak e rumor, la conferma ha spiazzato le due community.

Da un lato i fan di Fortnite, che magari lo sono anche di Assassin’s Creed, che si ritrovano a giocare con alcuni tra i personaggi più amati degli ultimi anni.

Dall’altro i fan di Assassin’s Creed, che vedono i loro beniamini catapultati all’interno del battle royale di Epic Games.

Cosa succede nella testa di un fan, in questi casi? La risposta arriva da Reddit, come sempre, dove la community dei fan della saga Ubisoft si è confrontata sull’argomento.

Nonostante l’avversione generalmente diffusa nei confronti di Fortnite, i fan di Assassin’s Creed hanno gradito molto le skin di Ezio ed Eivor. Talmente tanto che, qualcuno, ha deciso di dare una chance al battle royale.

L’attinenza ai personaggi originali (qualcuno fa notare che questo Ezio somiglia molto di più alla versione in CGI del trailer di Assassin’s Creed II), e le possibilità di personalizzazione sta spingendo tantissimi fan a scaricare Fortnite.

In aggiunta anche alla modalità senza costruzioni. Un elemento, quello del building, che per molti è sempre stato un ostacolo, ma che in questa nuova modalità permette di giocare in tranquillità nei panni degli eroi preferiti.

Quella della Zero Build è stata una piccola rivoluzione, che è arrivata su Fortnite di recente con un aggiornamento molto importante.

Mentre, nel frattempo, Fortnite continua a fare le collaborazioni più improbabili. Quella con Coca-Cola è la più cyberpunk di sempre.