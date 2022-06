Un nuovo Assassin’s Creed potrebbe arrivare presto, spunta un indizio

Dopo Assassin’s Creed Valhalla non ci sono state troppe informazioni sul futuro della saga di Ubisoft, ma questo silenzio potrebbe rompersi presto.

C’è stata giusto l’espansione ispirata al Ragnarok (che trovate su Amazon), ma la saga degli assassini è avvolta nel mistero più totale.

Di recente i giocatori che hanno un abbonamento attivo a Xbox Game Pass hanno potuto godere della saga, visto che uno dei titoli recenti più amati è stato incluso nel servizio.

E, verso la fine dell’anno, potranno godere di altri videogiochi molto amati, una tripletta di titoli che non è mai sbarcata su Xbox finora.

E mentre la Summer Game Fest continua a tenerci impegnati con tanti eventi, ci pensa Ubisoft a non darci tregua con altri appuntamenti da seguire.

Tocca proprio ad Assassin’s Creed perché, come annunciato su Twitter, ci sarà a brevissimo un evento dedicato alla più famosa saga del publisher francofono.

Non si tratta di un evento Ubisoft generico, ma di uno streaming specificatamente dedicato al franchise:

Join us tomorrow as we celebrate Assassin's Creed!

Tune-in on the Ubisoft YouTube/Twitch channel.

Tuesday 14 June – 9AM PT | 6PM CET pic.twitter.com/PTx8FBVuwM

— Assassin's Creed (@assassinscreed) June 13, 2022