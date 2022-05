Assassin’s Creed Valhalla, disponibile da oggi la patch 1.5.2: ecco tutte le novità

Ubisoft ha annunciato che a partire da oggi sarà disponibile l’aggiornamento 1.5.2 di Assassin’s Creed Valhalla, che porterà con sé tantissimi bugfix e alcune gradite novità che renderanno più facile personalizzare il nostro personaggio.

L’ultima patch di Assassin’s Creed Valhalla (potete acquistarlo in offerta su Amazon) sarà disponibile a partire dalle ore 13.00 di oggi su tutte le console e su PC e introdurrà due feature molto interessanti per tutti i fan dell’avventura di Eivor.

La prima di queste è la possibilità di costruire l’armeria: questo ci permetterà di avere accesso a una vera e propria galleria di armi ed equipaggiamenti che potremo mostrare in tutta la loro bellezza nel nostro accampamento.

Ovviamente ci sarà anche un vantaggio non indifferente a livello di gameplay: potremo infatti scegliere di equipaggiare in qualunque momento uno dei cinque set di armi ed equipaggiamenti che avremo deciso di esporre. Questa feature diventerà disponibile non appena avremo raggiunto il livello 3 a Ravensthorpe.

Sarà inoltre possibile creare equipaggiamenti personalizzati direttamente dal menù di gioco: con la patch 1.5.2 sarà possibile creare fino a 5 loadout unici e cambiare istantaneamente stile di gioco. Una feature dunque sicuramente utile per tutti i giocatori che amano sperimentare e modificare il proprio approccio in base alle missioni.

Come se le novità non fossero sufficienti, Ubisoft ha anche comunicato di aver aggiunto ulteriori razzie fluviali, con nuove armi e personalizzazioni sbloccabili: potete osservare voi stessi tutte le novità nel video ufficiale che vi riporteremo di seguito.

Come accennavamo in apertura, sono stati inoltre implementati numerosi bugfix sia per il gioco base che per le sue espansioni, prevalentemente con lo scopo di bilanciare il gioco, risolvere crash ed errori che impedivano di proseguire il gioco: potete consultarli tutti nel dettaglio nel changelog ufficiale.

Ubisoft ha anche svelato il peso ufficiale della patch 1.5.2 di Assassin’s Creed Valhalla disponibile a partire dalle 13 di oggi 24 maggio: assicuratevi dunque di avere abbastanza spazio a disposizione.

Xbox Series X|S : 7.8 GB

: 7.8 GB Xbox One : 7.8 GB

: 7.8 GB PlayStation 5 : 1.8 GB

: 1.8 GB PlayStation 4 : 1.4 GB

: 1.4 GB PC: 7.08 GB

Curiosamente, tra i tanti bugfix non viene fatta alcuna menzione di una renna molto particolare: si tratta di una delle ricorrenze più assurde e divertenti note ai fan fin dal lancio, che potrebbe non essere ancora stata sistemata.

Quella di Assassin’s Creed è sicuramente una delle saghe più celebri e amate dai fan, che ispira ogni giorno imprese incredibili: recentemente uno streamer è riuscito a completare tutti i capitoli del franchise senza mai subire alcun danno.

A giugno potrete provare anche voi gratuitamente uno dei capitoli più recenti e amati del franchise: Assassin’s Creed Origins sarà infatti disponibile su Xbox Game Pass.