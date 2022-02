Assassin’s Creed Rift esiste davvero? Arriva la risposta ufficiale di Ubisoft

Nelle ultime ore ha fatto molto rumore l’indiscrezione lanciata da Jason Schreier di Bloomberg su Assassin’s Creed Rift, un nuovo capitolo della celebre saga di Ubisoft concentrato principalmente sulle meccaniche stealth.

In questo misterioso titolo interpreteremmo Basim, uno dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere su Assassin’s Creed Valhalla e stando alle ultime indiscrezioni l’uscita sarebbe imminente.

A differenza dell’ultimo episodio della saga, Rift non sarebbe però un gigantesco open world, ma un progetto più contenuto concentrato sulle meccaniche di gameplay furtive.

In occasione dell’ultima earnings call di Ubisoft, durante la quale il publisher ha anche confermato l’imminente uscita di Skull and Bones, il CEO Yves Guillemot ha avuto modo di commentare le ultime indiscrezioni, rimanendo però evasivo sull’effettiva esistenza di questo progetto.

Come riportato da GamesRadar+, un analista di mercato ha infatti domandato al CEO di Ubisoft se le voci relative a un nuovo capitolo della saga fossero esatte, facendo riferimento proprio al report lanciato da Jason Schreier.

Nonostante l’analista non abbia però utilizzato il nome in codice Rift durante la sua domanda, è stato lo stesso Yves Guillemot a farne menzione, limitandosi però sottolineare di non voler commentare il rumor:

«Per quanto riguarda la vostra domanda relativa a Rift, credo che ciò che possiamo dire qui è che non commenteremo ulteriormente il rumor. Quello che possiamo dire è che, in riferimento ai nostri commenti lanciati a ottobre, abbiamo una forte roadmap per il franchise di Assassin’s Creed nei prossimi anni, con contenuti significativi che usciranno ogni anno».

Il publisher non ha dunque voluto né confermare né smentire le notizie su Assassin’s Creed Rift, citandone però lo specifico nome in codice: il solo fatto che la risposta appaia molto evasiva potrebbe dunque lasciare intendere che il progetto per il personaggio di Valhalla potrebbe essere davvero in sviluppo.

In attesa di una conferma ufficiale, ricordiamo comunque che al momento il tutto deve essere preso come una semplice indiscrezione da prendere con le dovute precauzioni: naturalmente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità.

Durante l’earnings call Ubisoft ha comunque ribadito di essere pienamente soddisfatta dei risultati ottenuti da Assassin’s Creed Valhalla e che si sta preparando per l’uscita dell’espansione L’Alba di Ragnarok, di cui vi abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra anteprima.