Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft offre gratis una chicca per i fan

Assassin’s Creed Valhalla continua a essere il capitolo che più di ogni altro sta tenendo banco tra i fan della serie.

L’avventura di Eivor sembra infatti essere uno degli episodi del franchise Ubisoft destinato ad avere il più lungo supporto post-lancio di sempre.

L’idea è quella di proporre un vero e proprio Anno 2, ossia un secondo anno di espansioni e contenuti speciali atti a prolungare l’esperienza di gioco.

Senza contare che lo scorso 7 luglio Ubisoft ha pubblicato un post sul proprio sito ufficiale per confermare che il nuovo Assassin’s Creed Infinity (titolo non ufficiale) sarà una sorta di piattaforma in evoluzione.

Ora, per fare un gradito regalo a tutti i giocatori, la Casa d’oltralpe ha deciso di offrire una chicca niente male, specie ai fan del primo capitolo della serie.

Parliamo infatti del costume di Altair, lo storico protagonista dell’Assassin’s Creed originale uscito in origine nel lontano 2007.

Poco sotto, il tweet che mostra l’outfit gratis in tutto il suo antico splendore.

⚔ Onora il Credo vestendo i panni del più famoso degli Assassini. ⚔ Ottieni il Costume di Altair per Assassin's Creed Valhalla in @UbisoftConnect! 👉https://t.co/3bvjBYIxQG pic.twitter.com/O3Gh4mDMax — Assassin's Creed ITA (@AssassinsITA) July 13, 2021

Per poterlo riscattare gratuitamente basterà essere in possesso di un account Ubisoft Connect e procedere al download.

Per chi non lo sapesse, si tratta dell’ecosistema di servizi relativo a tutti i giochi Ubisoft su tutte le piattaforme, un servizio gratuito disponibile su tutti i dispositivi, accessibile via PC, tramite un’app mobile o su console direttamente dai giochi.

Se volete mettere le mani sul costume di Altair non dovete quindi fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Ricordiamo che poche settimane fa erano emerse le prime indiscrezioni circa un Assassin’s Creed 13 già in cantiere, pensato per essere ancora più imponente di Valhalla.

Le tradizionali indiscrezioni sul tema avevano persino portato a ipotizzare l’ambientazione principale del titolo, davvero molto affascinante.

Infine, avete letto anche che di recente qualcuno ha spiegato come e perché il secondo capitolo di Assassin’s Creed sia un gioco invecchiato piuttosto male.