Assassin’s Creed II non sarebbe bello come lo ricordate (e c’è un perché)

La saga di Assassin’s Creed ha con gli anni visto un’enorme crescita di popolarità, dovuta in primis a un aumento della qualità media dei vari episodi del franchise.

Anche l’avventura di Eivor, ovvero il recente Assassin’s Creed Valhalla, è un gioco che incarna in maniera piuttosto chiara la filosofia della serie, portandola verso nuove vette di eccellenza.

Considerando che Assassin’s Creed Infinity è stato confermato da Jason Schreier per Bloomberg e poi confermato da un portavoce di Ubisoft, possiamo stare pur certi che la serie ha ancora molto da offrire.

Ora, però, qualcuno ha rispolverato uno dei capitoli più amati della saga, quell’Assassin’s Creed II che grazie al carisma di Ezio Auditore è ricordato come uno degli episodi meglio riusciti.

Via Reddit, un giocatore ha però parlato del gioco in maniere non troppo lusinghiera, spiegando come e perché il secondo capitolo di Assassin’s Creed sia un gioco invecchiato piuttosto male.

Come prima cosa viene lamentata una mancanza di sfida, tanto che spesso le armi che ci vengono date in dotazione non servono a un granché nel corso dei combattimenti (mancherebbe un incentivo per l’acquisto di armi o armature), i quali si rivelerebbero spesso e volentieri piuttosto noiosi.

Il combat system del gioco risulterebbe oggi davvero obsoleto, tanto che il combattimento corpo a corpo è ancora il miglior modo per affrontare i vari nemici (oltre all’uso di bombe fumogene e lame celate).

L’IA è inoltre fin troppo simile a un gioco dei primi anni 2000, visto che a volte sarà inutile usare tattiche stealth visto e considerato che scappare si tramuterà sempre nella tattica migliore.

Anche le meccaniche Parkour sarebbero fin troppo grezze e spigolose, nonostante anche nei capitoli più recenti la serie soffrirebbe delle stesse, identiche problematiche.

Il doppiaggio in lingua inglese appare inoltre piuttosto amatoriale, così come le missioni secondarie sarebbero alquanto terribili (tranne un paio), oltre al fatto che anche il design delle missioni principali sarebbe pessimo.

L’utente “sainonreddit” definisce infine la mappa di Assassin’s Creed II piena di cose da fare senza alcun effettivo impatto sulla progressione, cosa questa dovuta anche a delle location fin troppo ristrette (specie se paragonate a quella open world degli ultimi episodi).

Ricordiamo in ogni caso che sono stati ben tre i giochi con Ezio Auditore protagonista, tutti inclusi nella Assassin’s Creed: The Ezio Collection, ossia Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood e Assassin’s Creed Revelations.

Sempre su Reddit è stato da poco pubblicato un video realmente interessante, in grado di ripercorrere un po’ tutta la saga di Assassin’s Creed sin dalle origini.

Ma non solo: Valhalla riceverà presto un Anno 2 ricco di espansioni di cui verremo informati già nel corso delle prossime settimane.

Infine, avete visto il video confronto tra Assassin’s Creed Odyssey e Valhalla, per quanto concerne una specifica caratteristica dei due capitoli in questione?