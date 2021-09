Assassin’s Creed Valhalla aumenterà la difficoltà (e farà sputare sangue)

La seconda espansione di Assassin’s Creed Valhalla, ossia L’Assedio di Parigi, ha sicuramente prolungato il ciclo vitale dell’ultimo capitolo del franchise.

Se il gioco Ubisoft avrà quindi vita lunga, è altrettanto certo che i giocatori sono perennemente alla ricerca di nuovi contenuti e sfide per l’avventura di Eivor.

Vero anche che non si tratta solo di aggiungere bonus e quant’altro, visto che alcuni giorni fa una patch aveva risolto un fastidioso problema riscontrato dai giocatori PS5.

Senza contare che Ubisoft starebbe già pensando da tempo al rilascio di nuovi DLC ed espansioni di Valhalla, anche gratis.

Ora, via social, il publisher d’oltralpe ha confermato che Assassin’s Creed Valhalla riceverà presto alcune interessanti novità nel nuovo aggiornamento.

L’update, ancora senza data di rilascio ufficiale, includerà anche un nuovo livello di difficoltà (chiamato Nightmare) che promette di fare sudare le proverbiali sette camicie.

Poco sotto, le novità rese note in queste ore:

3 nuove mappe River Raids

Difficoltà di combattimento Nightmare

3 nuove abilità

Nuove armi ed equipaggiamento (spada corta)

Sembra quindi che oltre alla difficoltà Nightmare verranno messe a disposizione altre novità, incluse armi extra mai viste prima (tra cui figura anche la spada corta).

Non ci resta che attendere i dettagli di questo nuovo update per Valhalla, il quale potrebbe vedere la luce già a partire dal mese di settembre.

