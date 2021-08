Assassin’s Creed invade l’open world futuristico (con tanto di lama celata)

Ubisoft ha lanciato una nuova collaborazione tra Assassin’s Creed e il suo open world futuristico Watch Dogs Legion.

Watch Dogs Legion è stato lanciato lo scorso anno ma è ancora super attivo con aggiornamenti ed espansioni.

La prima espansione è stata Bloodline, che ha visto arrivare nel gioco un volto noto del franchise con una storia tormentata da chiudere.

Assassin’s Creed non è stato e non è di certo da meno, con il lancio soltanto pochi giorni fa della sua seconda espansione parigina.

Ma i fan delle due serie hanno adesso la possibilità di godersi un vero e proprio evento crossover su Watch Dogs Legion.

L’aggiornamento 5.5 è ora disponibile su Xbox, PlayStation, PC e Stadia, con due missioni storia e due secondarie totalmente gratuite.

Le missioni storia gratis sono:

Arrivano gli Assassini

Il nuovo credo

Inoltre, i giocatori muniti di season pass potranno interpretare Darcy, un membro dell’Ordine degli Assassini di Assassin’s Creed, sia online che in singolo.

Darcy dispone di queste abilità:

Lama Celata: la tipica arma degli Assassini. Migliora la lotta corpo a corpo e permette di attaccare da ogni angolazione.

la tipica arma degli Assassini. Migliora la lotta corpo a corpo e permette di attaccare da ogni angolazione. Drone aquila: Un drone da esplorazione che può autodistruggersi ed emettere un impulso elettromagnetico a corto raggio.

Un drone da esplorazione che può autodistruggersi ed emettere un impulso elettromagnetico a corto raggio. Travestimento RA: Il giocatore può assumere l’aspetto di un nemico per poter accedere a zone riservate. Si applica anche agli alleati vicini nella modalità multiplayer.

Watch Dogs Legion integra inoltre una nuova modalità Resistenza, in cui il permadeath è sempre attivo e il viaggio rapido è disabilitato, con cool down più lungo per le abilità e una maggiore ostilità dei civili per il DedSec.

Online, invece, ci sono queste novità:

Invasione PvP: Questa modalità preferita dai fan ottiene il trattamento Play-as-Anyone; gli Invasori avranno accesso agli strumenti d’inganno, compresa l’abilità di scambiarsi con altri personaggi per evitare di essere individuati. La Squadra di ricerca utilizzerà armi, abilità e apparecchiature per prevenire lo scaricamento dei dati.

Questa modalità preferita dai fan ottiene il trattamento Play-as-Anyone; gli Invasori avranno accesso agli strumenti d’inganno, compresa l’abilità di scambiarsi con altri personaggi per evitare di essere individuati. La Squadra di ricerca utilizzerà armi, abilità e apparecchiature per prevenire lo scaricamento dei dati. Estrazione PvP: Una nuova modalità nella quale i giocatori ottengono le unità crypto e correranno per la città per caricare i dati mentre sono seguiti dagli avversari.

Una nuova modalità nella quale i giocatori ottengono le unità crypto e correranno per la città per caricare i dati mentre sono seguiti dagli avversari. Nuove ricompense come la Corona delle speranze, outfit Livrea millenaria e outfit Notturno elegante.

Watch Dogs Legion non ha mancato di avere numerose novità nel corso del suo ciclo vitale, inclusa una patch per la next-gen.

La stessa sorte è toccata inaspettatamente ad Assassin’s Creed Odyssey questa settimana, con un update che ha introdotto i 60fps sulle nuove console.

Qualcuno su PC ha voluto esagerare e ha pensato addirittura di aggiungere il supporto all’8K, una risoluzione che su console difficilmente vedremo a breve.