Assassin’s Creed Valhalla a 1 euro, ecco come averlo

Assassin’s Creed Valhalla potrebbe anche non essere la vostra tazza di tè, ma a 1 euro potreste farci un pensierino.

Il nuovo capitolo della saga degli Assassini fa infatti parte del catalogo di Ubisoft+, con cui potete portarvelo subito a casa ad un ottimo prezzo su PC.

Il gioco è stato appena protagonista di un gustoso crossover con un altro apprezzato open world della casa transalpina, anche se con un setting diametralmente opposto.

Inoltre, nonostante si avvicini il lancio del suo erede, è stato supportato di continuo finora, con novità che comprendono la spada ad una mano.

Subscribe to Ubisoft+ now! Just $1 for your first month, don't miss out 🏃‍♂️ https://t.co/SmGALBkEDI pic.twitter.com/JPON6ZtgBU

— Ubisoft (@Ubisoft) August 27, 2021