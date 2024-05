PREZZO TOP! Oggi potete acquistare l'ottimo POCO X6 Pro a soli 264€!

Oggi Ebay vi offre la possibilità di risparmiare sull'acquisto di un ottimo smartphone. Infatti, grazie al coupon "PSPRMAY24" offerto dalla piattaforma, potete risparmiare sull'acquisto del top di gamma della serie X6 di POCO! Grazie a questa offerta, l'ottimo smartphone POCO X6 Pro può essere vostro a solamente 264€! Vi basterà applicare il coupon in fase di checkuot e il gioco sarà fatto!

POCO X6 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

POCO X6 Pro è la scelta ideale per chi cerca uno smartphone di alto livello senza spendere una fortuna. Dotato di un processore MediaTek Dimensity 8100 Ultra, soddisfa anche gli utenti più esigenti in termini di prestazioni, sia per il gaming che per lo streaming. Il suo display da 6.67 pollici, con supporto per 16.7 milioni di colori, e la tripla fotocamera, con un sensore principale da 64MP, lo rendono perfetto per chi ama navigare su Internet e catturare immagini e video con la massima qualità!



Inoltre, il design elegante e la capacità di dissipare il calore tramite grafite rendono POCO X6 Pro una scelta eccellente per chi desidera uno smartphone Android affidabile e confortevole da usare per lunghi periodi. Attualmente in vendita a 264€, rappresenta un acquisto imperdibile per chi punta a ottenere prestazioni paragonabili a un top di gamma ma a un prezzo accessibile.

Che vogliate navigare in 5G, godervi sessioni prolungate di giochi senza surriscaldamenti o scattare foto di alta qualità, POCO X6 Pro è in grado di superare le vostre aspettative. Vi consigliamo di approfittare subito dell'offerta, poiché il coupon sarà valido solo fino al 2 giugno.

Nota: ricordate di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout

Vedi offerta su eBay