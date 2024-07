Xbox Game Pass in aumento? Fate scorta su CDKeys a PREZZO SCONTATO!

Segnaliamo ai nostri lettori che CDKeys ha lanciato una promozione da urlo per gli amanti del gaming. Infatti, l'abbonamento trimestrale a Xbox Game Pass Ultimate è ora disponibile a un prezzo stracciato di 29,29€, garantendovi un risparmio di ben 10€ sul costo precedente. Questa offerta è un'autentica manna dal cielo, considerando l'imminente rincaro dei prezzi.

Attenzione: dal 12 settembre, il costo mensile dell'abbonamento subirà un incremento, arrivando a 17,99€. Ecco perché questa occasione su CDKeys rappresenta la vostra chance d'oro per fare scorta prima del salasso.

Offerta Xbox Game Pass su CDKeys, chi dovrebbe approfittarne?

Xbox Game Pass Ultimate è il servizio premium che vi catapulta in un universo di intrattenimento senza limiti. Immaginate di avere a portata di mano una libreria sterminata di titoli per Xbox, PC e dispositivi mobili, accessibili via cloud. Ma non è tutto: questo pass vi regala anche i privilegi di Xbox Live Gold, spalancando le porte al multiplayer online, a sconti esclusivi e offerte irripetibili.

Come ciliegina sulla torta, potrete immergervi nell'esperienza EA Play, assaporando anteprime, contenuti inediti e una selezione di giochi firmati Electronic Arts. Con Game Pass Ultimate, sarete sempre sulla cresta dell'onda videoludica, oscillando tra novità scottanti e pietre miliari del gaming.

Approfittare di questa offerta di CDKeys significa assicurarvi un pass per un catalogo sterminato di videogiochi a un prezzo stracciato. Con l'aumento alle porte, questo è il momento perfetto per sottoscrivere o rinnovare il vostro abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate risparmiando una fortuna. Non lasciatevi sfuggire questa chance: garantitevi mesi di divertimento a un costo irrisorio, schivando l'imminente stangata sui prezzi.

