WOW! Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED oggi è SCONTATO di 552€!

State valutando l'acquisto di un nuovo monitor da gaming? Oggi Amazon propone un'offerta che fa proprio al caso vostro! Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED è attualmente disponibile a soli 797,00€, con un corposo sconto di 552€ sul prezzo originale di 1349,00€! Questo monitor gaming curvo da 34'' offre una risoluzione WQHD (3440x1440), un pannello OLED per immagini brillanti e un refresh rate di 175 Hz che assicura un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Senza dimenticare il tempo di risposta ultra-rapido di 0,03ms e il supporto a Freesync Premium. Perfetto per videogiocatori alla ricerca di prestazioni elevate e di un'immersione totale nei loro giochi preferiti, grazie anche al suo design elegante e alle sue funzionalità smart. Affrettatevi per approfittare di questa offerta limitata!

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED rappresenta un'opzione eccellente per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza visiva di altissimo livello. Grazie al pannello OLED, alla risoluzione Ultra WQHD di 3440x1440 e al rapporto di aspetto di 21:9, questo monitor è in grado di offrire colori vividi, neri profondi e un contrasto sorprendente, assicurando così un'esperienza di gioco immersiva e dettagliata. Le tecnologie HDR10+ e il processore Neo Quantum migliorano ulteriormente la qualità dell'immagine, rendendola brillante e nitida in ogni scenario.

Inoltre, Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED è una scelta ideale per chi privilegia la fluidità e la reattività. Con un tempo di risposta di soli 0,03 ms e un refresh rate di 175 Hz, offre prestazioni eccellenti, riducendo al minimo il ritardo dell'input e massimizzando la reattività, elementi essenziali per i giochi ad alta velocità. La compatibilità con AMD FreeSync Premium garantisce un'esperienza di gioco fluida, senza tearing o stuttering, mentre le funzionalità aggiuntive, come l'hub IoT e la connettività USB-C, offrono un alto grado di versatilità e comodità.

A un prezzo scontato da 1349€ a soli 797€, Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED rappresenta un'ottima offerta per gli appassionati di videogiochi che cercano la migliore qualità visiva e prestazioni di gioco. Grazie alle sue caratteristiche di alto livello, come il pannello OLED, il supporto HDR10+, e varie funzionalità pensate per i giocatori, si distingue come una scelta privilegiata per chi desidera portare l'esperienza di gioco a un nuovo livello di coinvolgimento e comfort.

Vedi offerta su Amazon