WOW! Questo monitor da gaming Philips COSTA SOLO 82,91€!

State valutando l'acquisto di un nuovo monitor da gaming per migliorare la vostra esperienza di gioco? Oggi Amazon propone un'ottima offerta sul modello Philips 221V8A da 22", un monitor LCD ideale per chi vuole migliorare la produttività e il gioco senza affaticare gli occhi. Con una tecnologia di immagini nitide e brillanti, questo monitor offre anche angoli di visione ampi grazie al pannello VA e assicura una visione ottimale grazie alla sincronizzazione adattiva. Perfetto per applicazioni standard da ufficio e l'uso multimediale, presenta anche il vantaggio di avere un'altezza regolabile per un comfort visivo ancora maggiore. Caratterizzato da SmartContrast per dettagli in tonalità di nero intensi, è disponibile al prezzo di 82,91€ invece di 114,90€.

Philips 221V8A da 22", chi dovrebbe acquistarlo?

Il modello Philips 221V8A da 22" rappresenta una scelta ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un monitor con prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Grazie alla sua tecnologia Adaptive Sync a 75 Hz, garantisce una visione fluida e priva di interruzioni, mentre il pannello VA offre angoli di visione ampi, permettendo così un'esperienza di gioco coinvolgente da qualsiasi posizione. Dotato di funzionalità come Flicker-Free e Low Blue Mode, questo monitor è pensato anche per lunghi periodi di utilizzo, riducendo l'affaticamento degli occhi e migliorando quindi la produttività. Inoltre, la presenza di casse audio integrate lo rende una soluzione pratica e versatile, che elimina la necessità di accessori esterni per un suono di qualità.

Philips 221V8A da 22" offre un'esperienza visiva eccezionale con tecnologia Adaptive Sync a 75 Hz e pannello VA che garantisce ampi angoli di visione che lo rendono ideale per giochi, film e lavoro. Le connessioni HDMI e VGA offrono versatilità di collegamento, mentre le casse integrate e la predisposizione VESA per il montaggio a muro lo rendono ancora più comodo e versatile. Con una risoluzione Full HD (1920 x 1080), garantisce immagini nitide e dettagliate, e grazie alla tecnologia SmartContrast, produce neri profondi e tonalità ottimizzate per un'esperienza visiva senza paragoni.

Attualmente offerto a 82,91€, Philips 221V8A offre prestazioni eccezionali e un'ottima qualità dell'immagine a un prezzo accessibile. Questo lo rende un'opzione eccellente per chi cerca un monitor versatile che eccella tanto nel gaming quanto nel multitasking giornaliero.

