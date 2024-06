WOW! Paper Mario: Il Portale Millenario è già SCONTATO del 12%!

L'attesa è finita: Assassin's Creed Shadows è stato finalmente annunciato ed è già disponibile per il preordine! Nel frattempo, in attesa di novembre, vi segnaliamo un'offerta molto interessante per acquistare Paper Mario: Il Portale Millenario, oggi è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 50,99€, con uno sconto del 12% sul prezzo originale di 57,99€! Il classico per Nintendo GameCube torna con una grafica aggiornata per Nintendo Switch, offrendo una dinamica di combattimento accessibile e promettendo divertimento sia a giovani che ai giocatori di vecchia data. Una formula di gioco che continua a essere efficace oggi come vent'anni fa e che combina combattimenti a turni, esplorazione e sfide di abilità in un mondo ricco di dettagli e con una colonna sonora riarrangiata. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, questo remake rappresenta l'unica alternativa per rivivere le avventure di Paper Mario senza dover rispolverare GameCube.

Paper Mario: Il Portale Millenario, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di Paper Mario: Il Portale Millenario può rivelarsi un'ottima idea sia per fan di lunga data, che per i nuovi giocatori, grazie alla sua capacità unica di mescolare combattimenti a turni, esplorazione e puzzle in una formula vincente che diverte e coinvolge. Il remake del classico per GameCube, con la sua grafica rinnovata e alcuni aggiornamenti mirati, come i suggerimenti per avanzare nella storia e una ruota dei compagni per mantenere il ritmo di gioco, è perfetto sia per i più giovani alla ricerca di un'avventura accessibile, sia per i fan di vecchia data di Mario in cerca di un tuffo nel passato.

Questo titolo offre un sistema di combattimento a turni dinamico, cobminato con elementi platform e una struttura di gioco che ricorda i metroidvania, che consente l'accesso alle varie aree di gioco tramite l'acquisizione di poteri unici.

Insomma, Paper Mario: Il Portale Millenario si rivela un'offerta imperdibile per chi desidera rivivere un classico in chiave moderna, sia per i fan di lunga data sia per i nuovi giocatori. La sua grafica migliorata, la colonna sonora riarrangiata e la sua formula di gioco divertente e immersiva lo rendono un titolo adatto ai giocatori di tutte le età. Nonostante si tratti di un gioco appena uscito, potete approfittare di questa vantaggiosa offerta Amazon per ottenere uno sconto del 12% sul prezzo di listino e pagarlo solamente 50,99€!

