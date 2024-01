Questa Webcam Logitech è un AFFARE! -20%

Se siete in cerca di una webcam perfetta per lo streaming, o anche semplicemente per fare chiamate limpide e cristalline, vi suggeriamo di prendere in considerazione l'ottima Logitech StreamCam, che oggi viene proposta da Amazon a soli 99,69€ invece di 124€, godendo di uno sconto del 20%!

Logitech StreamCam, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech StreamCam è perfetta per chi ama fare streaming su piattaforme come YouTube e Twitch, grazie alla possibilità di trasmettere in risoluzione Full HD 1080p a 60 FPS. Oltre a questo, il sistema di tracking facciale e l'autofocus intelligente aiutano a rendere l'immagine ancora più chiara, dando un maggiore aspetto di professionalità alle proprie trasmissioni. Queste feature risultano molto utili anche per chi fa spesso videochiamate e non vuole soffrire di una pessima qualità video, come spesso succede con le webcam integrate nel PC.

Tra le altre caratteristiche di questa webcam, troviamo la possibilità di rotazione a 90°, che rende possibile fare agilmente riprese verticali, ad esempio per le piattaforme social. La presenza di un treppiede aiuta inoltre ad avere la sistemazione che si preferisce sul PC, ed anche il collegamento è estremamente comodo, dato che basta collegarla al PC tramite la USB-C.

Insomma, stiamo parlando di una webcam potenzialmente adatta a tutti, ma che si rivolge soprattutto a chi intende fare streaming a livello professionale: se rientrate in questa casistica, non lasciatevi scappare lo sconto del 20% proposto da Amazon!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!