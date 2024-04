SOLTANTO 19€ per uno smartwatch? Sì, grazie a due coupon!

Mentre attendiamo l'arrivo della nuova Amazon Gaming Week (prevista dal 29 aprile al 5 maggio), lo store non delude con le offerte e le promozioni, offrendoci una vasta gamma di sconti da cogliere al volo! Questo grazie anche ai popolari coupon offerti dalla piattaforma, che creano occasioni davvero notevoli, come nel caso dello smartwatch prodotto dall'azienda esordiente Haulvean, originariamente venduto a 49,99€. Grazie alla combinazione di due diversi codici sconto (entrambi attivabili sulla pagina prodotto, poco sotto al prezzo), potrete acquistarlo a soli 19,99€, risparmiando così ben 30€!

NB: ricordatevi di attivare i coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 30€ durante il checkout.

Smartwatch Haulvean, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo smartwatch prodotto dall'emergente Haulvean è l'ideale per le persone che desiderano acquistare il suo primo dispositivo indossabile senza spendere una fortuna. Con un prezzo accessibile e prestazioni affidabili, è perfetto per chi cerca un dispositivo indossabile efficiente e funzionale per la vita di tutti i giorni e l'attività sportiva. Dotato di un ampio schermo a colori HD da 1,85 pollici e oltre 100 quadranti personalizzabili, offre un monitoraggio completo delle attività e uno stile impeccabile.



Con la sua connettività Bluetooth, offre una gestione pratica delle chiamate e delle notifiche direttamente dal polso. È inoltre un compagno affidabile per l'attività fisica, con resistenza all'acqua IP67 e tracciamento di oltre 100 modalità di allenamento. Dotato di sensori per la frequenza cardiaca e SpO2, monitora attentamente la vostra salute durante l'esercizio.



Iscriviti ad Amazon Prime, spedizioni gratis, serie TV e 30 giorni di uso gratuito per i nuovi utenti!

Con uno schermo brillante e una gamma completa di funzionalità, lo smartwatch Haulvean è un compagno versatile per la vita quotidiana e l'attività sportiva. Con il suo sconto eccezionale di oggi è un affare da non lasciarsi sfuggire perché potete acquistarlo a soli 19,99€. Consigliamo di acquistarlo prima che i coupon sconto terminino o che lo stock si esaurisca!

Vedi offerta su Amazon