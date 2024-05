Tunnelbear VPN: fino al 67% di sconto e numero illimitato di dispositivi!

In questa giornata, TunnelBear VPN si distingue per due promozioni particolarmente attraenti: una riguardante il piano annuale e l'altra per il piano biennale. Sebbene la homepage del provider pubblicizzi uno sconto del 58%, un esame più accurato al momento del checkout rivela un'affascinante sorpresa: lo sconto sul piano annuale arriva fino al 67%. Tale scenario si presenta insolito nel panorama delle VPN, dove usualmente sono i piani più lunghi a vantare le condizioni più favorevoli. Dal punto di vista finanziario, ciò si traduce in un costo di soli 3,33$ al mese per il piano annuale, in confronto ai 4,17$ mensili del piano biennale.

Vedi offerta su TunnelBear

TunnelBear VPN, perché dovreste abbonarvi?

TunnelBear si rivela una scelta oculata per chi è alla ricerca di un servizio VPN che unisca semplicità d'uso a rigidi standard di privacy e sicurezza. Analizzando le offerte correnti, il piano annuale si presenta come l'opzione più vantaggiosa, grazie a uno sconto significativamente superiore rispetto a quello biennale. Pertanto, gli utenti che preferiscono non legarsi con un impegno biennale e sono alla ricerca di un'alternativa più economica troveranno nel piano annuale una proposta conveniente.

Per coloro che pongono la sicurezza e la tranquillità su un orizzonte temporale esteso come priorità e sono pronti a un impegno biennale, il piano biennale rappresenta una valida alternativa. La decisione finale dipenderà dalle specifiche necessità e preferenze personali di ciascun utente.

TunnelBear si distingue per una politica ferrea di non registrazione dei dati di navigazione, fondamentale per garantire l'anonimato online. Con server dislocati in 47 paesi, offre la possibilità di superare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti globali vari. Un altro aspetto degno di nota è la capacità di connettere un numero illimitato di dispositivi con un unico account, una soluzione ideale per famiglie o piccoli team che necessitano di proteggere diversi dispositivi simultaneamente.

Vi esortiamo a visitare la pagina di TunnelBear per esplorare tutte le funzionalità offerte e cogliere questa occasione imperdibile. Vi ricordiamo inoltre che sul nostro sito trovate quotidianamente le migliori promozioni disponibili online, nella sezione dedicata.

Vedi offerta su TunnelBear