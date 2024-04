Tunnelbear VPN: accesi a più di 5000 server con uno sconto del 58%!

Nell'era digitale attuale, tutelare la propria privacy online è diventato sorprendentemente semplice e accessibile. Vi informiamo che TunnelBear, rinomata per la sua interfaccia amichevole nonché per la sua efficienza come VPN, ora offre sconti notevoli sui suoi abbonamenti. Gli sconti possono arrivare fino al 58%: il piano annuale si può ottenere a metà prezzo, beneficiando di uno sconto del 50%, mentre per il piano biennale l'offerta è ancora più vantaggiosa, con una riduzione del 58%.

TunnelBear VPN, perché dovreste abbonarvi?

Questo servizio è ideale per chi cerca una VPN semplice e diretta, perfetta per i novizi del settore. L'interfaccia di TunnelBear è progettata per essere estremamente accessibile, evitando configurazioni complesse e rendendola ideale per chi predilige la facilità d'uso.

TunnelBear è anche una scelta eccellente per chi fa uso occasionale delle VPN, ad esempio per salvaguardare i dati personali su reti Wi-Fi pubbliche, accedere a contenuti soggetti a restrizioni geografiche in viaggio, o semplicemente per migliorare la privacy online senza il bisogno di funzionalità avanzate che spesso restano inutilizzate.

Nonostante la sua interfaccia semplificata, TunnelBear non compromette la sicurezza. Offre una crittografia di livello avanzato, protezione da perdite DNS/IP e un kill switch automatico che assicura la sicurezza dei dati dell'utente anche in caso di disconnessione improvvisa. Queste caratteristiche rendono TunnelBear una soluzione affidabile anche per chi, pur apprezzando la semplicità, non intende sacrificare la sicurezza online.

Vi esortiamo a visitare la pagina di TunnelBear per esplorare tutte le funzionalità offerte e cogliere questa occasione imperdibile. Vi ricordiamo inoltre che sul nostro sito trovate quotidianamente le migliori promozioni disponibili online, nella sezione dedicata.

