TOP! Monitog gaming Samsung Odyssey G9 a SOLI 999€!

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming? Samsung Odyssey G9 è ora disponibile su Amazon con un'affascinante offerta. Questo monitor da gioco, caratterizzato da una curvatura estrema di 1000R e un ampio schermo super ultra-wide da 49 pollici, offre un'esperienza visiva senza precedenti, perfetta per gli appassionati dei videogiochi. Con una risoluzione Dual QHD (5120x1440), tecnologia HDR10+ e HDR1000 per colori più vividi e profondi, e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz per immagini fluide, assicura un gameplay senza pari. Grazie a funzionalità come G-Sync e FreeSync Premium Pro, vi garantisce anche una sincronizzazione impeccabile tra GPU e monitor, eliminando ritardi e distorsioni. Inizialmente venduto a 1.099,90€, ora è disponibile a soli 999,90€, permettendovi di risparmiare il 9%.

Samsung Odyssey G9, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G9 rappresenta la scelta ideale per i giocatori che puntano al massimo in termini di immersione e qualità visiva. Grazie alla sua impressionante curvatura 1000R, il monitor si adatta perfettamente alla visione umana, rendendo ogni sessione di gioco un'esperienza senza precedenti, in cui il giocatore è avvolto dagli scenari a un livello mai sperimentato prima. Con un display super ultra-wide da 49 pollici e una risoluzione Dual QHD, offre un campo visivo esteso che si traduce in un vantaggio competitivo durante il gioco, permettendo di percepire i dettagli e i movimenti nemici prima che entrino nel campo visivo centrale.

Inoltre, la compatibilità con G-Sync e FreeSync Premium Pro garantisce un'esperienza di gioco fluida, senza interruzioni o distorsioni. Inoltre, il monitor è ideale anche per chi ama il multitasking o lavora con applicazioni che richiedono una vasta area di visualizzazione, grazie alla possibilità di visualizzare contemporaneamente l'input di due sorgenti diverse e alla facilità di gestione delle finestre aperte.

Attualmente offerto a 999,99€, rispetto al prezzo originale di 1.099,99€, Samsung Odyssey G9 rappresenta un'opportunità imperdibile per i giocatori e i alla ricerca di un display che non comprometta in termini di prestazioni e qualità dell'immagine. Questo prodotto non solo stabilisce nuovi standard per il mondo dei monitor gaming grazie alle sue caratteristiche tecniche di spicco, ma offre anche un'esperienza visiva immersiva senza pari.

