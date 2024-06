Tigre maestosa LEGO: il bellissimo set 3 in 1 costa solo 40€!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi non perdete l'offerta su Amazon dove potete trovare il set LEGO della tigre maestosa a soli 39,90€, con uno sconto del 20% dal prezzo originale di 49,99€. Questo set 3 in 1 offre l'incredibile possibilità di costruire non solo una maestosa tigre, ma anche un panda rosso e un pesce koi. Con 755 pezzi, è un'esperienza di costruzione gratificante seguita da infinite possibilità di gioco. Questo modello è l'ideale per i bambini dai 9 anni in su e fa anche un'ottima figura come pezzo da esposizione.

Set LEGO tigre maestosa, chi dovrebbe acquistarlo?

La tigre maestosa LEGO è la scelta ideale per gli appassionati di animali dai 9 anni in su che cercano un'esperienza di gioco immersiva e stimolante. Grazie alla sua versatilità, che permette di costruire tre diversi animali partendo dagli stessi mattoncini, questo giocattolo soddisfa la curiosità e la voglia di avventura dei ragazzi, offrendo la possibilità di immergersi in storie sempre nuove. Potete inseguire una preda nella giungla con una tigre, arrampicarsi sugli alberi con un panda rosso o esplorare il mondo sottomarino con un pesce koi.

Il set permette di costruire e giocare con tre diversi animali: una tigre, un panda rosso e un pesce koi. Ogni modello presenta elementi snodabili per rendere il gioco più realistico e coinvolgente. Includendo vari mini modelli come un uccello rosso, ninfee e un albero bonsai, aumenta ulteriormente il divertimento. L'esperienza di costruzione è resa intuitiva grazie alle istruzioni digitali interattive fornite tramite l'app gratuita LEGO Building Instructions.

Con un prezzo di 39,99€, questo set 3 in 1 è una proposta di grande valore che offre ore di divertimento ed è perfetto da esporre con orgoglio. La tigre misura infatti 14 cm di altezza, 33 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza, le dimensioni ideali per metterla in bella mostra.

