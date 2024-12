Thrustmaster T248 in SCONTO: porta la tua simulazione di guida a livelli professionali!

Thrustmaster T248, uno dei volanti da corsa più avanzati sul mercato, è ora disponibile al prezzo esclusivo di 229,99€, con uno sconto imperdibile rispetto al costo originale di 272,64€. Progettato per garantire un’esperienza di guida incredibilmente realistica, il T248 è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ed è perfetto per tutti gli appassionati di simulazione di guida, dai principianti ai piloti più esperti. Grazie al suo design premium e alle funzionalità innovative, questo volante si distingue come un’ottima scelta per chi cerca performance, comfort e versatilità.

Una delle caratteristiche distintive del T248 è il suo rivestimento in pelle sulla parte esterna del volante, che conferisce un design premium e una presa confortevole durante le sessioni di gioco prolungate. La forma versatile del volante lo rende adatto a una vasta gamma di giochi di corse, garantendo sempre un controllo preciso e reattivo. Inoltre, con fino a 25 pulsanti azione, inclusi 2 encoder a doppia posizione sul PC, avrete accesso rapido a tutte le funzioni necessarie per dominare la pista.

Il T248 è dotato di una dashboard interattiva con oltre 20 diverse opzioni di visualizzazione sul display integrato, permettendovi di monitorare informazioni cruciali come la velocità, i giri al minuto e molto altro, direttamente dal volante. Il Dynamic Force Feedback offre tre modalità preimpostate regolabili istantaneamente tramite il display, garantendo una risposta realistica e personalizzabile in base alle vostre preferenze e al tipo di gioco. Le pagaie magnetiche con tecnologia brevettata H.E.A.R.T. assicurano cambi di marcia rapidi e precisi, mentre i pedali magnetici offrono un'incredibile precisione a 12 bit, mantenendo performance costanti nel tempo.

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di migliorare la vostra esperienza di gioco con il Thrustmaster T248, ora disponibile a 229,99€, con uno sconto significativo rispetto al prezzo originale. Che siate piloti virtuali esperti o nuovi appassionati di giochi di corse, questo volante vi offrirà prestazioni elevate e un realismo senza pari, trasformando ogni gara in un'esperienza indimenticabile.