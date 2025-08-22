L'edizione deluxe di Metal Gear Solid Delta Snake Eater per PS5 è disponibile in pre-ordine su Amazon a 98,90€. Questa edizione speciale vi permetterà di rivivere le origini dell'iconico Snake in una giungla ostile degli anni '60, dove dovrete sopravvivere usando tecniche di stealth, combattimento e mimetismo. L'edizione deluxe include Steelbook esclusivo, contenuti scaricabili, portachiavi in metallo, patch FOX e carte d'arte in una confezione personalizzata. L'uscita ufficiale è fissata per il 28 agosto.

Edizione deluxe di Metal Gear Solid Delta Snake Eater per PS5, chi dovrebbe acquistarla?

Metal Gear Solid Delta Snake Eater è perfetto per i fan storici della serie che desiderano rivivere uno dei capitoli più amati con una veste grafica completamente rinnovata. Questa edizione si rivolge ai collezionisti e agli appassionati di stealth action che cercano un'esperienza premium, arricchita da contenuti fisici esclusivi come lo Steelbook, il portachiavi in metallo e la patch dell'unità FOX. È ideale per chi vuole immergersi nella Guerra Fredda degli anni '60 e scoprire le origini di Snake attraverso un gameplay che mescola sopravvivenza, infiltrazione e combattimento tattico.

Il gioco presenta grafica completamente rinnovata, audio ridisegnato e gameplay migliorato. Vi muoverete in un ambiente selvaggio dove dovrete utilizzare tecniche di sopravvivenza, mimetismo e combattimento tattico per infiltrarvi nel territorio nemico. L'edizione deluxe è imperdibile per i collezionisti e può essere prenotata oggi, l'uscita ufficiale è fissata per il 28 agosto.

Con l'edizione deluxe a 98,90€ ottenete non solo il gioco completo ma anche uno Steelbook esclusivo, contenuti scaricabili aggiuntivi, portachiavi in metallo, patch dell'unità FOX e carte d'arte in confezione personalizzata. Considerando che si tratta di un remake atteso da anni di uno dei capitoli più amati della saga Metal Gear, con grafica next-gen e tutti gli extra inclusi, il prezzo risulta vantaggioso per un'esperienza completa e ricca di contenuti collezionabili.

